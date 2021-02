Ante el próximo inicio de una segunda cuarentena dispuesta por el Gobierno, Enel mantendrá activos sus canales de atención al cliente. Los centros de servicio seguirán abiertos bajo estrictas medidas de bioseguridad y con horarios de atención acortados. Sin embargo, Enel hace un llamado a sus clientes a preferir el uso de los canales digitales, como el WhatsApp 917-614-374 y www.enel.pe.

Los clientes de Enel pueden realizar operaciones como consultas, pagos, solicitudes de nuevos suministros, reclamos y otros a través de las plataformas digitales como www.enel.pe, el inbox de Facebook y Twitter, Whatsapp 917-614-374, Fonocliente 517-17171 y la app móvil de Enel. Sin embargo, las personas que por diferentes motivos no puedan usar estos canales no presenciales, podrán acudir a los centros de servicio de Enel, que atenderán con rigurosas medidas de bioseguridad, como protocolos de ingreso y distanciamiento, así como con orientadores digitales, que ayudarán con los trámites. Los centros de servicio de Lima mantendrán su horario regular de apertura, pero cerrarán a las 4:00 p.m. y no abrirán los domingos. Mientras que los centros de servicio ubicados en Huacho, Huaral y Barranca cerrarán a las 3:00 p.m. de lunes a viernes, y los sábados a la 1:00 p.m. No abrirán los domingos.

LA LECTURA DE MEDIDORES CONTINUARÁ

Enel confirmó que la lectura de medidores continuará en este periodo, al ser una actividad fundamental para realizar la facturación del consumo de electricidad de los clientes. Así, queda descartada la facturación a promedio generalizada que dispuso el Gobierno para la primera cuarentena. Sin embargo, si algún cliente cuenta con medidores internos o que no puedan ser revisados por el equipo de lecturistas, podrán enviar una fotografía de su medidor al WhatsApp de Enel 917-614-374.

Los clientes de Enel pueden reportar averías, descargar recibos digitales y hacer reclamos desde los canales virtuales de la compañía.

Asimismo, y debido a que todos nos encontraremos por más tiempo en casa utilizando mayor energía, Enel deberá realizar los cortes preventivos planeados en este periodo, puesto que son vitales para mantener la red en estado óptimo. Esta medida evitará que las redes se sobrecarguen y permitirá que el servicio funcione correctamente en esta etapa. Al mismo tiempo, el equipo de emergencia de Enel seguirá atendiendo cualquier falla imprevista que pueda presentarse en su zona de concesión.

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

De igual manera, Enel exhortó a sus clientes a usar eficientemente la electricidad en casa, manteniendo en buen estado sus conexiones y evitando sobrecargarlas.

Enel se compromete a seguir brindando un servicio de calidad a sus clientes, bajo estrictas medidas de seguridad y contribuyendo a las disposiciones gubernamentales para contener los contagios.

PUBLIRREPORTAJE