inDrive, la plataforma global de movilidad y servicios urbanos, fue reconocida con el primer lugar en la categoría “Aplicaciones de Movilidad” en la 5.ª edición de los Premios CXI Index 2025. Este galardón, organizado por Activa Research, destaca el compromiso de las marcas con la excelencia en la experiencia del cliente en el mercado peruano.

Los premios se basan en un estudio realizado entre agosto y septiembre de 2025 en Lima y otras ciudades, que evalúa métricas clave como la satisfacción, recomendación, reputación, frecuencia de uso y más, ofreciendo una visión integral de la percepción del cliente en 22 categorías de servicios.

“Estamos orgullosos de recibir este reconocimiento que valida nuestro esfuerzo constante por poner al usuario en el centro de todo lo que hacemos. Este premio refleja la confianza de nuestros usuarios, y nos impulsa a seguir innovando, ofreciendo una experiencia de movilidad justa, segura y eficiente”, afirmó Paola Cotrina, gerente de Comunicaciones de inDrive.

Impulsando un servicio superior con propósito

El logro refleja la dedicación de inDrive a un servicio superior, impulsado por su misión de “desafiar injusticias”. Esta filosofía se materializa en un modelo de negocio justo y en experiencias sobresalientes tanto en sus interacciones digitales como a través de la calidad del servicio de sus más de 200,000 conductores activos al mes, generando crecimiento sostenible y una profunda lealtad entre sus usuarios.

Consolidada como la aplicación de movilidad más descargada en su categoría, inDrive impulsa su visión de ‘superapp’ a través de una experiencia del cliente superior. En el último año ha lanzado innovaciones clave como inDrive Comfort y XL en Lima, Trujillo y Arequipa, y expandido inDrive Mototaxi a ciudades como Ica, Cajamarca, Iquitos y Tarapoto.

Con estas iniciativas, la marca reafirma su compromiso de ofrecer soluciones de movilidad que responden directamente a las necesidades específicas de los peruanos.

Reportaje publicitario