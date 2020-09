En el mundo de los videojuegos, una de las últimas revoluciones es el crossplay o juego cruzado, es decir, la posibilidad de jugar una partida entre consolas o dispositivos distintos. De hecho, son los que están adquiriendo más popularidad en el Perú, un mercado donde las laptops gamer acaban de romper un récord. En julio último, la venta de estos dispositivos superó las 6,500 unidades: el 22% del total vendido en lo que va del año, según el reporte “Tendencias de videojuegos y productos gaming” de GfK Perú.

En términos gamer, esto se traduce como muchas horas de diversión y aventuras. Entre los crossplay en PC más descargados figuran Call Of Duty: Warzone, el cual alcanzó más de 60 millones de descargas en sus primeros 52 días de estreno, el 11 de marzo pasado. También está Minecraft, que se mantiene como el más vendido en todos los tiempos después de 11 años, con 200 millones de copias y 126 millones de jugadores al mes. Finalmente, Among Us!, que acaba de resurgir con fuerza y alcanzó más de 50 millones de descargas.

Ante la gran demanda que tienen estos videojuegos, resulta vital que todo gamer tenga un equipo que se adapte a sus necesidades. En ese sentido, Lenovo Legion cuenta con laptops diseñadas especialmente para ellos.

Juega como nunca antes

Los equipos Lenovo cuentan con más de 2 millones de píxeles, renderizados en FHD con frecuencias de actualización de hasta 144 Hz y brillo de hasta 300 nits, diseñados para mantenerte envuelto en cada juego. Además, para darte mayor comodidad y rendimiento, cuenta con un teclado numérico y uno teclado completo, retroiluminado y de alta respuesta.

Pero si estás buscando uno que te garantice mayor potencia, los equipos Legion 5i están equipados con toda la potencia de los procesadores Intel Core serie H de décima generación, que hará posible la máxima experiencia para tus juegos favoritos y una capacidad de respuesta asombrosa para los creadores de contenido. Además, podrás jugar y transmitir los últimos juegos “triple A” (de alto presupuesto y desarrollo) a máxima velocidad y gracias a su sistema Cold front 2.0, se mantiene bien refrigerada sin importar la carga que le impongas.

¿Te animas a convertirte en un Legioner? Encuentra esta y otras laptops de la línea Legion ingresando aquí.

PUBLIRREPORTAJE