A nivel global, hoy la comunicación entre miles de millones de personas logra fortalecerse y traspasar fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea operativo desde hace más de 10 años, y mediante el cual también puedes beneficiarte estando frente a una computadora o laptop. Con respecto a dicha red social, resulta importante destacar también los beneficios que otorga su versión web, y ante ello, reviste aún más de suma importancia el hecho de poder instalarlo en PC pese a evidenciar ciertos problemas operativos.
Hoy desde Meta, el desarrollo de esta popular plataforma trae consigo periódicamente que nuevas funcionalidades se vayan incorporando, sin embargo tras sincronización para usarla en computadora, la extensión como tal podría dejar de abrirse debido a motivos vinculados a la actualización de página, entre otras razones.
Al respecto, resulta importante que tomes en cuenta también el caché del navegador o problemas de compatibilidad con versiones antiguas de WhatsApp cuando se trata de recuperar su operatividad, y teniendo por ello que realizar el siguiente movimiento manual usando dispositivo móvil:
- Ir a Configuración y buscar la opción de “Privacidad” o “Historial”.
- Tras encontrar la opción de borrar caché y cookies, vuelve a ingresar a WhatsApp Web para probar regularización de funcionamiento.
Otra de las cuestiones que estarían imposibilitándote la navegación en popular versión desde PC o laptop, tendría que ver con simplemente cerrar y volver a iniciar sesión tras actualizar plataforma mientras revisas compatibilidad con Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera o Safari.
ESTAS 4 NUEVAS FUNCIONALIDADES TE OFRECE META PARA USAR EN WHATSAPP A PARTIR DEL 2025
Hoy la comunicación entre seres humanos, y de todas partes del mundo, se simplifica gracias a WhatsApp como el más popular aplicativo que ofrece mensajería instantánea, pero también una gran variedad de funciones hoy nuevamente remarcadas tras lanzamiento oficial.
A partir de 2025, tus chats en plataforma de Meta serán más divertidos gracias a la incorporación de ciertos ajustes que te permitirán generar autofotos para la creación de stickers, por ejemplo, entre otros de similares características compartidas a continuación:
- EFECTOS DE LA CÁMARA
- “Cuando tomes una foto o grabes un video en tus chats, podrás elegir los mismos 30 fondos, filtros y efectos o transformar tus tomas”.
- STICKERS DE SELFIE
- Disponible en Android y pronto en iOS, ahora puedes convertir tu selfie en un sticker con tan solo tocar en imagen para “Crear sticker”, y luego dirigirte a la opción de la cámara para tomarte una autofoto.
- Posibilidad de compartir un paquete de stickers
- REACCIONES INMEDIATAS
- “Ahora puedes tocar dos veces un mensaje para reaccionar y desplazarte rápidamente por las reacciones que más usas”.
Cabe resaltar y recordar, que asimismo y durante la temporada navideña 2024, Meta incorporó para WhatsApp otra serie de funciones y mejoras pensadas en las llamadas grupales, videollamadas, añadiendo también nueva pestaña de llamadas de escritorio, y hasta mejorando la resolución de video que decidas enviar a amigos y/o seres queridos.