Nike anunció oficialmente su regreso como sponsor técnico de la KIA Media Maratón de Lima powered by Nike, con 116 años de historia y uno de los eventos deportivos más emblemáticos del país. Con esta alianza, la marca reafirma su compromiso con la evolución del running en el Perú y fortalece su conexión con la comunidad de runners que lo mantiene vivo cada día.

La Media Maratón de Lima, reconocida por su herencia y energía única, reunirá este año a miles de corredores nacionales e internacionales en un circuito donde la historia, la ciudad y runners se encuentran para alcanzar sus metas.

Como socio técnico, Nike estará a cargo del diseño, producción e innovación de la indumentaria oficial del evento, integrando la mejor tecnología e innovación de la marca para que cada atleta –desde quienes corren su primera media maratón hasta quienes buscan romper sus tiempos– pueda competir con la mejor indumentaria, enfocándose en sus objetivos personales.

“En Nike buscamos dar soporte a todos los atletas y acompañarlos en su camino deportivo. Con este auspicio, no solo buscamos darle más fuerza a la categoría de running y al deporte en Perú, sino también brindar a nuestros consumidores lo último y lo mejor en innovación de nuestros productos. Estamos listos para dar experiencias memorables todo el año y, sobre todo, el día de la carrera a través de producto, inspiración y experiencia de marca”, señaló Marcos Sundblad, Director de Marketing de Equinox en la región Andina, distribuidor oficial de Nike en la región Andina.

“Dar la bienvenida a Nike como sponsor técnico oficial de la Kia Media Maratón de Lima es un hito para la carrera y para el running en el país. Nos une una misma forma de entender el deporte: desde la innovación, la comunidad y la ambición de ir siempre un paso más allá. Esta alianza elevará la experiencia de miles de runners que cada año hacen de la Media Maratón de Lima una cita única”, sostuvo Alejandra Rodriguez Larrain, Directora de la carrera y Gerente General de Peru Runners.”

De esta manera, Nike consolida su presencia en la comunidad runner del país y refuerza su propósito global: inspirar y empoderar a cada atleta* del mundo.

*Si tienes un cuerpo, eres un atleta.

Reportaje publicitario