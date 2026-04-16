El mercado cervecero peruano continúa evolucionando. En un contexto donde el consumidor busca cada vez más propuestas distintas, surge una apuesta que marca un hito: la colaboración entre Tres Cruces y Candelaria para lanzar Lemon Lager, una cerveza de edición limitada que propone una nueva forma de disfrutar la categoría.

Bajo el concepto “Una fusión que rompe lo común”, este lanzamiento no solo introduce un nuevo sabor, sino también una estrategia orientada a innovar, generar conversación y conectar con nuevas audiencias. En esta entrevista, Giuliana Dongo, directora de Marketing de Heineken Perú, explica el propósito detrás de esta alianza y el rol que cumple dentro del desarrollo de la marca.

1 Por primera vez en el sector cervecero peruano, dos marcas distintas se unen en un solo producto. ¿Qué hizo posible esta colaboración?

Esta iniciativa nace de la búsqueda constante por ofrecer cosas diferentes al consumidor. En un mercado tradicionalmente liderado por propuestas más convencionales, nuestro objetivo es innovar y encontrar nuevas formas de disfrutar la cerveza. En ese camino, surge la oportunidad de colaborar con una marca que comparte ese mismo impulso por hacer algo distinto, como Candelaria.

2 ¿Cómo lograron construir una propuesta conjunta sin perder la esencia de cada marca?

Si bien ambas marcas tienen personalidades distintas, comparten una base muy sólida: la calidad. A partir de ahí, encontramos valores en común y una intención clara de hacer la diferencia. En el proceso creativo, decidimos darle mayor protagonismo a Candelaria para salir de lo convencional, lo que implicó confiar en el partner y darle flexibilidad. Eso permitió lograr un resultado coherente, desde el diseño hasta el nombre, que va más allá de un simple co-branding.

3 ¿Qué necesidad del consumidor dio origen a esta lemon lager?

Partimos de una tendencia clara: hoy existe una búsqueda por explorar nuevos sabores en la categoría. El consumidor quiere experiencias distintas, donde el sabor tenga un rol más relevante. En ese contexto, optamos por el limón por su frescura y alta aceptación. La idea era ofrecer una alternativa diferente, pero que se sintiera natural dentro del consumo de cerveza.

“ ” Buscamos demostrar que sí hay nuevas formas de consumir cerveza y que la categoría aún tiene mucho espacio para evolucionar

4 ¿Por qué apostar por una edición limitada?

Las ediciones limitadas generan curiosidad y ese impulso de “tengo que probarlo”. Este lanzamiento nace como un “in and out”, pensado para traer innovación, generar conversación y aportar novedad a las marcas. Sin embargo, estamos atentos a la respuesta del consumidor: si hay una alta demanda, podría evaluarse su permanencia.

5 Más allá del producto, ¿qué busca lograr Heineken Perú con esta colaboración?

Con Tres Cruces buscamos seguir construyendo su percepción de marca. Es una marca que ha pasado por varios cambios, y hoy estamos enfocados en fortalecerla con una visión de largo plazo, incorporando nuestro estándar global, pero respetando su esencia local.

6 ¿Este lanzamiento abre la puerta a nuevas colaboraciones?

Definitivamente. El co-branding es una herramienta muy potente para captar nuevos consumidores, generar relevancia y traer propuestas diferentes. La clave está en encontrar el momento adecuado y al partner correcto para que la colaboración tenga sentido.

Lemon Lager estará disponible por tiempo limitado. Descubre esta fusión que rompe lo común y atrévete a probar una nueva forma de disfrutar la cerveza.