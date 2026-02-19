OMODA & JAECOO conecta con más de 5 mil asistentes en el Filo Summer Fest a través de experiencias

El último 14 de febrero, miles de personas llegaron al sur para disfrutar del Filo Summer Fest, un festival que reunió artistas, propuestas culinarias peruanas y diversas activaciones pensadas para el entretenimiento. Y, como la movilidad también forma parte de la experiencia, OMODA & JAECOO estuvo presente con su primera activación en el país.

La marca apostó por un espacio que fue mucho más que una exhibición automotriz. La experiencia incluyó una estación de videojuegos con PlayStation 5, zonas de carga para celulares -que se convirtieron en un verdadero salvavidas para muchos asistentes- y caricaturas en vivo que permitieron a los visitantes llevarse un recuerdo personalizado del evento.

Sin embargo, los grandes protagonistas fueron los dos modelos exhibidos por la dupla: Omoda C7 y Jaecoo 5, que captaron la atención del público por su diseño y propuesta tecnológica. Durante la jornada, los asistentes pudieron acercarse, conocer los vehículos y explorar de primera mano una marca que busca alinearse con la cultura urbana y el estilo de vida actual.

La presencia de OMODA & JAECOO en el Filo Summer Fest coincidió con un periodo de fuerte expansión internacional para la marca. Solo en enero, la compañía alcanzó aproximadamente 47 mil unidades comercializadas de vehículos de nueva energía, consolidando un crecimiento de 200% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En el mercado peruano, la estrategia también ha sido disruptiva: antes de su lanzamiento oficial programado para marzo, la firma decidió acercarse directamente al público y presentar un adelanto de su propuesta, que próximamente llegará a los concesionarios más importantes del país.

Reportaje publicitario