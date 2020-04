Nada como ver películas recién estrenadas desde la comodidad de nuestra casa o desde nuestro dispositivo móvil favorito. Y qué mejor si es desde una plataforma de streaming. Por eso Claro video tiene un servicio de alquiler de películas que han pasado por la pantalla grande. Una excelente selección para todos los gustos. Hay filmes de acción, drama, terror, suspenso, comedia y mucho más.

Esta experiencia está especialmente reservada para clientes Claro que cuenten con un servicio de internet fijo o con planes Claro Max no corporativos. La suscripción es sencilla. Para hacerlo desde cualquier smartphone, el usuario debe ingresar a www.clarovideo.com. Si cuenta con un dispositivo Android compatible, debe descargar la aplicación Claro video, disponible en Google Play Store. ¡Y listo! Puedes ingresar aquí para ver cómo hacer el registro.

Una vez dentro de la plataforma de Claro video, será difícil resistirse a la sección de estrenos. Eso sí: se debe tener en cuenta que un alquiler durará 24 o 48 horas, según el tipo de película. La mayoría de las películas de estreno tienen un costo de S/10,90 c/u; sin embargo, el usuario también podrá encontrar otras películas menos recientes desde S/5,90 c/u. En el caso de los clientes con un plan móvil postpago, el costo de cada alquiler se agrega a su recibo mensual de Claro.

Con Claro video no hay pretextos para no estar al día con las novedades del cine. Por ejemplo, hoy está en alquiler la película coreana Parásitos, la reciente ganadora de un premio a mejor película. También la original y sorprendente Joker, con la celebrada actuación de Joaquin Phoenix. Para no perderte de esas películas y más, suscríbete a Claro video.

Suscripción a canales adicionales

La otra opción pagada de Claro video es la suscripción al contenido de HBO y Fox Premium, que ofrece películas, series y canales en vivo con un precio de S/35 al mes para cada caso. Los primeros siete días del servicio son gratuitos y el cliente puede cancelar su suscripción en cualquier momento.

Catálogo gratuito

Los clientes que cuenten con un plan postpago Max o con un servicio de internet fijo de Claro no corporativos pueden suscribirse a Claro video y, acceder al contenido gratuito de la sección Catálogo por un período de 24 meses[1]. Aquí hay variadas películas y series de todos los géneros y épocas. Aquí las películas se pueden ver las veces que uno quiera y la oferta se renueva constantemente.

[1] “Suscripción gratis por 24 meses” requiere conexión a Internet y registro en www.clarovideo.com. 24 meses aplican desde la activación del servicio internet fijo (HFC o FTTH) o de la línea post pago Max Claro. No válido para clientes corporativos. Consulta funcionalidades incluidas, equipos compatibles, costos y restricciones en www.clarovideo.com.