En un año preelectoral y en plena revolución tecnológica, las marcas peruanas enfrentan el desafío de ser más eficientes, innovadoras y ágiles en cada decisión. Para Milagros Avendaño, gerente general de APOYO Comunicación y referente del Top Marketing Program 2026 (TMP 2026), la inteligencia artificial marca un punto de inflexión: impulsa una transformación que exige lograr más con menos recursos y construir estrategias más potentes para destacar en un mercado cada vez más competitivo.

“Estamos ante un cambio significativo: la IA nos impulsa a medir y optimizar procesos, pero también exige repensar cómo nos relacionamos con nuestros públicos”, señala Avendaño, quien anticipa que la tecnología será eje transversal del congreso, con presentaciones a cargo de líderes mundiales como Google.

En tiempos en que la velocidad de las comunicaciones se ha multiplicado, el marketing enfrenta nuevos dilemas. “La IA permite construir muchas cosas positivas, pero también narrativas o imágenes falsas. Eso impacta la credibilidad y exige consumidores más críticos y marcas más responsables”, advierte.

“Dentro de un contexto preelectoral, las marcas suelen ser más conservadoras. Al mismo tiempo, la tecnología permite medir y optimizar sus esfuerzos para avanzar de manera más eficiente.”

Milagros Avendaño, gerente general de APOYO Comunicación

Esta edición del TMP 2026 pondrá énfasis en los casos reales de éxito regional. Marcas originarias de Arequipa y Trujillo compartirán cómo han logrado un crecimiento sostenido y presencia internacional. “Queremos demostrar que el conocimiento aplicado puede transformar empresas de cualquier tamaño. Hay marcas regionales que hoy exportan y son referentes de innovación”, comenta Avendaño.

Además, el fenómeno streamer y la fragmentación de audiencias serán parte del análisis sobre los nuevos canales para conectar con los consumidores. “Internet ha multiplicado los medios y los públicos. Es una oportunidad, pero también un reto: hay que entender cómo conectar de manera segmentada y efectiva”, añade.

Como cada año, el TMP 2026 busca que los asistentes salgan con herramientas prácticas para planificar estratégicamente sus acciones de marketing. “No es solo un evento inspirador. Es una guía metodológica para cualquier empresa, grande o pequeña, que quiera gestionar mejor sus planes para el próximo año”, afirma.

La coherencia del enfoque ha permitido que el congreso —organizado por la Sociedad Peruana de Marketing (SPM)— mantenga alta demanda y credibilidad. Más allá del aprendizaje técnico, el evento impulsa un propósito mayor: generar impacto social y económico a través de marcas con propósito. “Las marcas deben comportarse como buenos ciudadanos: crear valor compartido, ser buenos empleadores y generar impactos positivos. Queremos marcas trascendentes que cambien el país”, enfatiza Avendaño.

Este año, la SPM celebra 25 años de fundación y lo hace reafirmando su compromiso con la excelencia y la expansión regional. “No hay muchas asociaciones que hayan crecido sostenidamente tanto tiempo. Hoy tenemos más de 600 asociados y presencia en regiones como Trujillo y Huancayo. Además, sumamos una alianza con la American Marketing Association (AMA), que eleva nuestro estándar internacional”, destaca.

Entérate de todos los detalles sobre los ponentes, los temas centrales y las reflexiones que marcarán esta edición en el especial digital del TMP 2026, disponible en especial.elcomercio.pe/top-marketing-program-2026.

Publirreportaje