El TMP2026 marcará el inicio del calendario de actividades conmemorativas de este aniversario y será el punto de encuentro de la comunidad de marketing del Perú, reuniendo a más de 500 líderes, ejecutivos y profesionales.
En el marco de sus 25 años, la Sociedad Peruana de Marketing (SPM) anunció la edición especial del , su congreso insignia, que se llevará a cabo el próximo martes 28 de octubre, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en el auditorio principal de la Universidad de Lima.

El TMP2026 marcará el inicio del calendario de actividades conmemorativas de este aniversario y será el punto de encuentro de la comunidad de marketing del Perú, reuniendo a más de 500 líderes, ejecutivos y profesionales en una mañana de contenido estratégico, networking y reflexión sobre el rol del marketing en la transformación de los negocios y la sociedad.

Maro Villalobos

Bajo el tema central “Marketing estratégico 2026: tu hoja de ruta al éxito”, esta edición ofrecerá a los participantes:

  • Datos y herramientas accionables, con información clave del mercado para convertir insights en decisiones estratégicas.
  • Experiencias y casos de alto impacto, que inspiren nuevas formas de impulsar marcas con propósito y resultados.
  • Visión global conectada con la realidad local, para anticipar tendencias internacionales y aplicarlas de manera relevante en el Perú.

El Top Marketing Program es mucho más que un congreso; es la cita anual que define la agenda del marketing en el Perú. Este año cobra especial relevancia, pues no solo celebraremos el aporte de la SPM en estos 25 años, sino que también brindaremos a la comunidad un marco estratégico para enfrentar con éxito los retos del 2026”, señaló Benjamin Edwards, Presidente de la SPM.

El programa también contará con la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales, además de un keynote speaker invitado por la American Marketing Association (AMA).

Las inscripciones ya están abiertas y los cupos son limitados. Para mayor información e inscripciones: https://spm.org.pe/top-marketing-program-2026/

