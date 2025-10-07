Este miércoles 8 de octubre se conmemora el Combate de Angamos, una fecha clave en la historia del Perú, y por ello ha sido declarado feriado a nivel nacional. Ante ello, muchos ciudadanos se preguntan si supermercados como Plaza Vea, Metro o Wong operarán con normalidad. A continuación, te contamos cómo será la atención de estos establecimientos durante esta jornada.

¿A qué hora abren los Supermercados en Lima este feriado 8 de octubre? Revisa el horario de atención

Tottus: Este supermercado ha informado que el miércoles 8 de octubre operará con total normalidad y en su horario habitual. Además, sus sedes se encontrarán abiertas al público desde las 7:00 de la mañana a 10:00 de la noche. Esta información ha sido confirmada por medio de sus redes sociales oficiales y su página oficial.

Metro: Esta compañía ha comunicado que sus locales en todo el país trabajarán con normalidad durante el feriado del 8 de octubre. Metro mencionó que su horario de atención será a partir de las 8:00 de la mañana a 10:00 de la noche. en todas las sedes, por lo que sus clientes podrán realizar sus compras de alimentos y productos de primera necesidad sin apuros.

Plaza Vea: Esta marca informó que sus supermercados estarán abiertos en horario normal, es decir, a partir de las 8:00 de la mañana a 10:00 de la noche, en todas sus sedes a nivel nacional. En ese sentido, no habrá cambios en la atención durante el feriado de este miércoles 8 de octubre, permitiendo a sus clientes acudir a cualquiera de los tiendas de la cadena para llevar a cabo sus compras sin inconvenientes.

Wong: Los locales de este supermercado funcionarán con normalidad en casi todas sus sedes, en un horario de 8:00 de la mañana a 10:00 de la noche. Mientras que, para las sedes de Trujillo (8:00 a.m. a 10:00 p.m.), Asia (8:00 a.m. a 9:00 p.m.) y Panorama (8:00 a.m. a 8:00 p.m.) habrá modificaciones en su atención.

¿Cómo funcionarán los supermercados este feriado del 8 de octubre? Revisa los horarios de Plaza Vea, Metro, Wong y más. (Foto: composición GEC)

Qué más debes saber sobre el Combate de Angamos

Transcurren los meses en 2025, y llega el décimo donde millones de peruanos volverán a gozar de día libre puntual tras la celebración del Día de Santa Rosa de Lima, producto de la evocación de uno de los Combates Navales más memorables y gloriosos de los que se tenga recuerdo en la historia marítima de las naciones ocurrido hace casi 150 años.

Teniendo enfrentados a Perú y Chile en el marco de la Guerra del Pacífico, la heroica epopeya iniciada el 30 de setiembre de 1879 cuando la División Naval integrada por el monitor Huáscar, la corbeta Unión y el transporte Rímac, “zarpa hacia el sur en demanda de Iquique a donde arriban el 1° de octubre“, marca el comienzo de un conflicto que continúa generando relevancia, y te cuenta a la vez la historia acerca del popular ‘Caballero de los Mares’ por el cual es feriado nacional este miércoles 8.

¿El 9 y 10 de octubre son días no laborables? Lee lo que dice El Peruano tras el feriado por el Combate de Angamos

De acuerdo con lo señalado por El Peruano, solo el miércoles 8 de octubre ha sido declarado como feriado nacional. Hasta el momento, no existe ninguna disposición oficial que extienda el descanso a los días jueves 9 o viernes 10, por lo que las actividades laborales y educativas seguirán desarrollándose con normalidad.

En caso se anuncien modificaciones al calendario, podrás encontrar la información actualizada en la web oficial de El Comercio.