Las Elecciones Presidenciales de Bolivia 2025 marcan un hecho histórico para el país: por primera vez se realizará una segunda vuelta electoral. Este domingo 19 de octubre, los ciudadanos decidirán entre los dos aspirantes de derecha, Tuto Quiroga y Rodrigo Paz, quienes buscan poner fin a la grave crisis económica y política que atraviesa la nación. Más de 7,9 millones de bolivianos están convocados a votar.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha establecido horarios, restricciones y sanciones para garantizar el correcto desarrollo de la jornada democrática. Desde el acceso a la plataforma “Yo Participo” hasta las multas por incumplir el deber ciudadano, los electores deben tener presente cada detalle antes de acudir a las urnas. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿A QUÉ HORA ABREN Y CIERRAN LAS MESAS DE VOTACIÓN?

Las mesas de sufragio abrirán oficialmente a las 8:00 de la mañana y permanecerán disponibles hasta las 4:00 de la tarde. Sin embargo, si al cierre aún hay ciudadanos formando fila, estos serán atendidos sin excepción. El Órgano Electoral recomendó acudir temprano para evitar aglomeraciones y demoras, especialmente en zonas rurales o con alta densidad de votantes.

¿QUÉ DOCUMENTO SE NECESITA PARA VOTAR?

El único documento válido para emitir el voto es la cédula de identidad en formato físico. No se aceptarán copias, fotografías ni versiones digitales. De manera excepcional, se permitirá sufragar con una cédula vencida hace menos de un año. Además, el votante deberá firmar y dejar su huella dactilar en la lista de habilitados; quienes no figuren en ella no podrán ejercer su derecho al voto, según informa el diario El País.

¿CÓMO SABER DÓNDE VOTAR?

El Órgano Electoral Plurinacional habilitó la plataforma digital “Yo Participo”, donde cada ciudadano puede verificar si está habilitado para votar y conocer su recinto, mesa y localidad asignada.

Para acceder se deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial del TSE. Escribir el número de cédula y la fecha de nacimiento. Completar el código de verificación.

El sistema mostrará la información actualizada del votante. La plataforma funciona en computadoras y dispositivos móviles, y también cuenta con aplicaciones para Android e iOS.

El expresidente de derecha Jorge Quiroga y el senador de centroderecha Rodrigo Paz, que competirán por la presidencia de Bolivia en el balotaje del domingo 19 de octubre, cerraron sus campañas con recetas distintas para enfrentar la aguda crisis económica de Bolivia. (AFP)

¿QUIÉNES PUEDEN CIRCULAR EL DÍA DE LAS ELECCIONES?

Solo podrán movilizarse aquellas personas o instituciones que solicitaron un permiso de circulación vehicular antes del 15 de octubre. Están exentos los funcionarios del TSE, los Tribunales Electorales Departamentales, los vehículos oficiales de la policía, bomberos y fuerzas armadas, además de ambulancias, unidades de emergencia municipales y periodistas acreditados.

¿QUÉ MULTAS SE APLICARÁN POR INCUMPLIR LAS NORMAS ELECTORALES?

El TSE estableció sanciones económicas para quienes no cumplan con sus obligaciones:

No presentarse como jurado: 1.375 bolivianos.

Faltar a la junta de jurados: 137,5 bolivianos.

Abandonar la mesa sin permiso: 825 bolivianos.

No votar o no presentar el certificado de sufragio: 550 bolivianos, además de la imposibilidad de hacer trámites o trabajar en el Estado por tres meses.

Circular sin autorización vehicular: retención del vehículo hasta las 00:00 del lunes 20 y una multa de 550 bolivianos.

¿CUÁNDO RIGE LA LEY SECA?

El Auto de Buen Gobierno prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas desde las 00:00 del viernes 17 de octubre hasta el mediodía del lunes 20. Durante ese periodo no se podrán realizar fiestas, eventos sociales ni consumir alcohol en domicilios, tiendas, restaurantes o bares.