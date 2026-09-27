El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO
DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE
Lurín (9:45 a.m. a 6:00 p.m.)
- Antigua Panamericana Sur
- Av. San Pedro
- Av. Las Moras
- Av. Mártir Olaya
- Av. El Silencio
- Playa Arica Litoral Marino
Lurín (9:45 a.m. a 6:00 p.m.)
- Antigua Panamericana Sur
- Av. San Pedro
- Av. Las Moras
- Av. Mártir Olaya
- Av. El Silencio
- Playa Arica Litoral Marino
- Av. Ferrocarril
- Av. Separadora Industrial
- Jr. Los Eucaliptos
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