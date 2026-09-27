Sedapal anuncia corte de agua en diversas zonas de Lima y Callao | (Foto: GEC/Archivo)
Sedapal anuncia corte de agua en diversas zonas de Lima y Callao | (Foto: GEC/Archivo)
/ JOSE ROJAS BASHE
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE

Lurín (9:45 a.m. a 6:00 p.m.)

  • Antigua Panamericana Sur
  • Av. San Pedro
  • Av. Las Moras
  • Av. Mártir Olaya
  • Av. El Silencio
  • Playa Arica Litoral Marino

Lurín (9:45 a.m. a 6:00 p.m.)

  • Antigua Panamericana Sur
  • Av. San Pedro
  • Av. Las Moras
  • Av. Mártir Olaya
  • Av. El Silencio
  • Playa Arica Litoral Marino
  • Av. Ferrocarril
  • Av. Separadora Industrial
  • Jr. Los Eucaliptos