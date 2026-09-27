El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE

Lurín (9:45 a.m. a 6:00 p.m.)

Antigua Panamericana Sur

Av. San Pedro

Av. Las Moras

Av. Mártir Olaya

Av. El Silencio

Playa Arica Litoral Marino

Lurín (9:45 a.m. a 6:00 p.m.)