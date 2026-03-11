Resumen

Corte de agua en Lima: reportes de Sedapal de último minuto, zonas afectadas, horarios y más | Foto: Sedapal
Por Sol Espino Mayurí

¡Lo último! El reportó al público que este jueves 12 de marzo se dará un corte masivo del servicio de agua potable en distintas zonas de la capital, Lima Metropolitana.

Sedapal informó a través de un comunicado que estos cortes programados tienen como objetivo mejorar el servicio, al emplearse para realizar trabajos de mantenimiento, limpieza, reparación y demás.


¿Qué distritos y zonas se verán afectadas por el corte de agua?

De acuerdo con lo anunciado por Sedapal, solo se verán afectados ciertos sectores y distritos, por lo que se pide al público en general que revise a detalle los reportes e información compartida, a continuación:

CORTE DE AGUA DEL 12 DE MARZO

  • Independencia

El corte programado en Independencia se dará por motivo de limpieza del reservorio correspondiente. El servicio se cortará a las 12:00 pm y reanudará a las 8:00 pm.

Zona del distritoSector
A.H. Las Américas, A.H. Las Américas Ampliación, A.H. El Paraíso, A.H. La Paz, U. Popular Tahuantinsuyo334

  • Chaclacayo

El corte de agua en Chaclacayo se dará por la limpieza de reservorio correspondiente y en dos horarios distintos dependiendo del sector y zona afectada. Revisa aquí los detalles:

Zona del distritoSectorHorario
Urb. El Cuadro Mz. M–N, Calles B–C, PS 8, 15, 23, 24 y 251571:00 pm a 11:50 pm
Urb. El Cuadro (R2, R3, R4 y R5)1578:00 am a 8:00 pm

CORTE DE AGUA DEL 12 AL 18 DE MARZO

El corte programado de agua se dará con el propósito de realizar trabajos técnicos como, en este caso en específico, la limpieza del decantador N.º 4 de la Planta N.º 2. La labor se realizará entre las 10:30 am y las 4:30 pm.

  • La Molina
Zona del distritoSector
Todo el distrito-

  • Santa Anita
Zona del distritoSector
Entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray y Urb. Los Chancas de Andahuaylas77, 166, 167, 168, 170, 171 y 172

  • Ate

Zona del distritoSector
Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced, área entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial y Av. Las Torres21, 22, 23, 24, 179, 180 y 181

  • San Luis y San Borja

Zona del distritoSector
Área entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado y Av. San Luis3

  • Chorrillos

Zona del distritoSector
-91, 92 y 97

  • Santiago de Surco

Zona del distritoSector
Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas, Límite Cerro Camacho, Límite Cerro Centinela, Límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur87, 89, 296, 297, 298 y 299

  • San Juan de Lurigancho

Zona del distritoSector
Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión II, Coop. La Huayrona, Urb. San Gabriel87, 89, 296, 297, 298 y 299