¡Lo último! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó al público que este jueves 12 de marzo se dará un corte masivo del servicio de agua potable en distintas zonas de la capital, Lima Metropolitana.
Sedapal informó a través de un comunicado que estos cortes programados tienen como objetivo mejorar el servicio, al emplearse para realizar trabajos de mantenimiento, limpieza, reparación y demás.
De acuerdo con lo anunciado por Sedapal, solo se verán afectados ciertos sectores y distritos, por lo que se pide al público en general que revise a detalle los reportes e información compartida, a continuación:
El corte programado en Independencia se dará por motivo de limpieza del reservorio correspondiente. El servicio se cortará a las 12:00 pm y reanudará a las 8:00 pm.
|Zona del distrito
|Sector
|A.H. Las Américas, A.H. Las Américas Ampliación, A.H. El Paraíso, A.H. La Paz, U. Popular Tahuantinsuyo
|334
El corte de agua en Chaclacayo se dará por la limpieza de reservorio correspondiente y en dos horarios distintos dependiendo del sector y zona afectada. Revisa aquí los detalles:
|Zona del distrito
|Sector
|Horario
|Urb. El Cuadro Mz. M–N, Calles B–C, PS 8, 15, 23, 24 y 25
|157
|1:00 pm a 11:50 pm
|Urb. El Cuadro (R2, R3, R4 y R5)
|157
|8:00 am a 8:00 pm
El corte programado de agua se dará con el propósito de realizar trabajos técnicos como, en este caso en específico, la limpieza del decantador N.º 4 de la Planta N.º 2. La labor se realizará entre las 10:30 am y las 4:30 pm.
|Zona del distrito
|Sector
|Todo el distrito
|-
|Zona del distrito
|Sector
|Entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray y Urb. Los Chancas de Andahuaylas
|77, 166, 167, 168, 170, 171 y 172
|Zona del distrito
|Sector
|Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced, área entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial y Av. Las Torres
|21, 22, 23, 24, 179, 180 y 181
|Zona del distrito
|Sector
|Área entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado y Av. San Luis
|3
|Zona del distrito
|Sector
|-
|91, 92 y 97
|Zona del distrito
|Sector
|Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas, Límite Cerro Camacho, Límite Cerro Centinela, Límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur
|87, 89, 296, 297, 298 y 299
|Zona del distrito
|Sector
|Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión II, Coop. La Huayrona, Urb. San Gabriel
|87, 89, 296, 297, 298 y 299