¡Lo último! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó al público que este jueves 12 de marzo se dará un corte masivo del servicio de agua potable en distintas zonas de la capital, Lima Metropolitana.

Sedapal informó a través de un comunicado que estos cortes programados tienen como objetivo mejorar el servicio, al emplearse para realizar trabajos de mantenimiento, limpieza, reparación y demás.





¿Qué distritos y zonas se verán afectadas por el corte de agua?

De acuerdo con lo anunciado por Sedapal, solo se verán afectados ciertos sectores y distritos, por lo que se pide al público en general que revise a detalle los reportes e información compartida, a continuación:

CORTE DE AGUA DEL 12 DE MARZO

Independencia

El corte programado en Independencia se dará por motivo de limpieza del reservorio correspondiente. El servicio se cortará a las 12:00 pm y reanudará a las 8:00 pm.

Zona del distrito Sector A.H. Las Américas, A.H. Las Américas Ampliación, A.H. El Paraíso, A.H. La Paz, U. Popular Tahuantinsuyo 334

Chaclacayo

El corte de agua en Chaclacayo se dará por la limpieza de reservorio correspondiente y en dos horarios distintos dependiendo del sector y zona afectada. Revisa aquí los detalles:

Zona del distrito Sector Horario Urb. El Cuadro Mz. M–N, Calles B–C, PS 8, 15, 23, 24 y 25 157 1:00 pm a 11:50 pm Urb. El Cuadro (R2, R3, R4 y R5) 157 8:00 am a 8:00 pm

CORTE DE AGUA DEL 12 AL 18 DE MARZO

El corte programado de agua se dará con el propósito de realizar trabajos técnicos como, en este caso en específico, la limpieza del decantador N.º 4 de la Planta N.º 2. La labor se realizará entre las 10:30 am y las 4:30 pm.

La Molina

Zona del distrito Sector Todo el distrito -

Santa Anita

Zona del distrito Sector Entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray y Urb. Los Chancas de Andahuaylas 77, 166, 167, 168, 170, 171 y 172

Ate

Zona del distrito Sector Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced, área entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial y Av. Las Torres 21, 22, 23, 24, 179, 180 y 181

San Luis y San Borja

Zona del distrito Sector Área entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado y Av. San Luis 3

Chorrillos

Zona del distrito Sector - 91, 92 y 97

Santiago de Surco

Zona del distrito Sector Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas, Límite Cerro Camacho, Límite Cerro Centinela, Límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur 87, 89, 296, 297, 298 y 299

San Juan de Lurigancho