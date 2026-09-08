¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
Corte de luz en Lima y Callao:
MARTES 8 DE SEPTIEMBRE
Los Olivos (8:30 a.m. a 5:30 p.m.)
- URB. SAN ELÍAS MZS. I, J, K, A.H. LAURA CALLER 6TA ZONA MZS. 70, 71, CALLE HUNGRÍA CDRA. 1, A.H. PROG. MUNICIPAL DE VIVIENDA CONFRATERNIDAD MZ. 70, 71, URB. PARQUES DE VILLASOL MZ. B.
Callao (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- ASOC. PRO. VIV. LAS VIÑAS DE SURCO MZS. F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F15, F16, URB. BRISAS DE OQUENDO MZS. F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F15, F16, PRO. VIV. COSTA MAR MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, PRO. VIV. COSTA MAR II ETP. A, B, C, D, E, PRO. VIV. RES. LAS PONCIANAS DE OQUENDO MZS. B, C, D, E, F, G, H, I, ASOC. VIV. RINCONADA DE OQUENDO MZS. A, B, C, D, E, F, ASOC. VIV. TUPAC AMARU DE CURASCO MZS. A, B, C, D, E, F, PRO. VIV. RES. LAS ORQUÍDEAS DE OQUENDO MZS. B, C, D.
San Juan de Lurigancho (9:30 a.m. a 4:30 p.m.)
- URB. CANTO REY MZ E1, F, F1, G1, I1, H1, N1, O, O1, S1, T, T1, T2, CALLE RIO PUTUMAYO MZ S, CALLE RIO RAMIS CDRA 5, CALLE RIO SULLANA CDRAS 4, 5, MZ H1, G1, CALLE RIO UCAYALI CDRA 35, MZ H1, I, JR. RIO CHANCAY CDRAS 4, 5, JR. RIO AMAZONAS CDRA 35, JR. RIO PUTUMAYO CDRA 35, MZ S PRIMA, JR. RIO TIGRE CDRA 34, MZ H1,
Callao (10:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- JR. LORETO CDRAS 9, 10, JR. COCKRANE CDRA 5.
Callao (1:30 p.m. a 5:30 p.m.)
- URB. EL OLIVAR MZ G, AV. PACASMAYO CDRA 44, CALLLE 2 MZ C, J, CALLE 9 MZ F, CALLE 27 MZ H, CALLE EL PARQUE CDRA 2, CALLE EL ROBLE CDRA 2, CALLE LAS FRESAS CDRA 2, MZ H, CALLE LAS GUINDAS CDRA 2, CALLE 10 MZ G, J, H, CALLE 8 MZ H, I.
Puente Piedra (9:00 a.m. a 1:00 p.m.)
- ASOC. DE PROP. NUEVO SAN JUAN MZ A, E, ASOC. SAN PEDRO MZ I.
Independencia (10:00 a.m. a 2:00 p.m.)
- URBANIZACIÓN INDUSTRIAL NARANJAL CALLE FRAGUAS 379.
Puente Piedra (11:00 a.m. a 3:00 p.m.)
- C.P. CERRO PRIMAVERA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, H1, I, J, K, L, M, N1, ASOC. NUEVA PRIMAVERA MZS. A, B, C, D, E, ASOC. PARQUE INDUSTRIAL PAMPA LA CORONELA MZ. A, CENTRO POBLADO MENOR SAN JUAN PAMPA LA CORONELA MZS. G, K, L
MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE
Los Olivos (8:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- URB. PRO 5TO SECTOR AV. CONFRATERNIDAD CDRAS 4, 5, 6, CALLE 43 MZ A5, AA5, E5, EE5.
San Juan de Lurigancho (9:30 a.m. a 5:30 p.m.)
- C.P.JICAMARCA,ANEXO 8,AV.5 DE AGOSTO/ CA.MEDIA
Carabayllo (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- ASOC. PROP. SAN LORENZO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ASOC. PROD. PECUARIOS PAMPA SAN ANTONIO ASPPPS MZS. B PRIMA, C PRIMA, D PRIMA, E PRIMA, F PRIMA, G PRIMA, H PRIMA, I PRIMA, J PRIMA, K PRIMA, L PRIMA, ASOC. PROP. DEL PROG. RES. VILLA TORRE BLANCA MZS. B, E, G, I, L, ASOC. PROP. RES. LA PLANICIE DE CARABAYLLO MZ. B.
Callao (10:00 a.m. a 5:30 p.m.)
- PROVIV BAHIA BLANCA DE OQUENDO MZ A, B, C, D, E, F, G, PROVIV LA ENCANTADA DEL VALLE MZ L.
San Martín de Porres (8:00 a.m. a 7:30 p.m.)
- ASOC. VIV. VIRGEN DEL ROSARIO MZS. A, B, C, D, H, Q, Q1, PRO. VIV. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. A PRIMA, B, E, G, H, J, K, L, M, N, U, URB. LOS JARDINES DE NARANJAL MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, ASOC. MONTE DE LOS OLIVOS MZS. A, A PRIMA, B, C, D, ASOC. PROP. LOS OLIVOS MZS. F, J, L, M, N, U, ASOC. VIV. OJIHUA MZS. B, D, E, F, ASOC. VILLA SAN REMO MZS. A, B, C.
Lurigancho-Chosica (3:00 p.m. a 4:00 p.m.)
- ASOC. DE VIV. CORAZÓN DE JESÚS ANEXO 8 JICAMARCA MZS. A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, L, L1, M, M1, N, N1, Ñ, Ñ1, O, P, P1, Q, R, R2, T, U, V, W, X, Y, Z,
San Juan de Lurigancho (10:00 a.m. a 3:00 p.m.)
- ASOC. DE POBL SECTOR VILLA ESPERANZA MZ A, A1, A2, B, B1, B2, B5, B8, B10, C, C1, C2, C3, C4, D, D1, D2, DP13, DP3, DP4, DP5, DP6, E, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, L, L1, M, N, N1, O, O1, P, P1A, Q R, T, U, V, V1, X, Y, Y1, Z, Z1, Z2, Z3.
Nava (8:30 a.m. a 6:00 p.m.)
- Comunidades de Nava, Mallay y Tinta, ubicado en el distrito de Oyón.
JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE
San Martín de Porres (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- URB. LAS BRISAS DE SANTA ROSA III ETP. MZS. K, L, M, R.
San Martín de Porres (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- PRO. VIV. BRISAS DE STA. ROSA ETP. III MZS. C, D, J, K, URB. EL ROSAL DE STA. ROSA MZS. C, F, PRO. VIV. LAS ALAMEDAS DE STA. ROSA MZ. C.
San Antonio de Chaclla (9:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- ASOC. DE POS. NUEVO RENACER DE MURUHUAY ANX. 22 MZS. A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I, J, O, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AGRUP. FAM. NUEVA MOLINA MZS. A25, B9, B20, B21, B22, B26, B27, B28, C7, C8, C9, ASOC. EL OLIVAR DEL VALLE ANX. 22 MZS. BQ2, BQ3, ASOC. GRUPO LA BLOQUETERA SCT. EL CERCADO ANX. 22 JICAMARCA MZS. BQ1, BR, BRB, ASOC. DE POB. EL CERCADO ANX. 22 JICAMARCA MZS. BH, BQ1, BR, BRA, BRB, BS, ASOC. DE POS. LA QUEBRADA DE RINCONADA ANX. 22 JICAMARCA MZ. BR.
Los Olivos (9:00 a.m. a 3:30 p.m.)
- AV. ALFREDO MENDIOLA CDRAS. 79, 80, 81, JR. LA AMISTAD CDRA. 4, JR. LA HONRADEZ CDRA. 4, JR. LA UNIDAD CDRAS. 79, 80, JR. LA LEALTAD CDRA. 79, URB. PRO. MZS. GG5, KK5, MM5, NN5.
Pueblo Libre (9:30 a.m. a 1:30 p.m.)
- AV. SIMÓN BOLIVAR CDRA. 13.
San Martín de Porres (9:00 a.m. a 1:00 p.m.)
- CALLE AMBO C/ YURUMAYO, URB. LOS HUERTOS DE NARANJAL MZ. I.
Chancay (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- Av. Primero de Mayo cuadra 10 y 11; Ubicados en el distrito de Chancay.
VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE
Lima Cercado (12:00 a.m. a 6:00 a.m.)
- JR. CUZCO CDRA. 6, JR. AYACUCHO CDRA. 7
Callao (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- AV. SAENZ PEÑA CDRAS. 4, 5, JR. MARCO POLO CDRA. 1.
San Juan de Lurigancho (9:30 a.m. a 4:30 p.m.)
- COOP. HUANCARAY MZS. A, B, C, D, E, F, G, I, A.H. EDUARDO DE LA PINELLA MZS. C3, C4, C5, C6, C7, C8, C11, C12, D2, PROG. CIUDAD MCAL. CÁCERES MZS. C3, C4, C5, C6, C8, C11, C12, C13, D2.
San Miguel/ Magdalena del Mar (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- AV. JUAN BERTOLOTTO NEGRO CDRAS. 0, 2, 5, 6, 7, AV. ALFONSO UGARTE CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. ARICA CDRAS. 4, 5, 7, 8, AV. FEDERICO GALLESE TARICCHI CDRAS. 3, 5, 6, 7, 8, JR. GRAN MCAL RAMÓN CASTILLA CDRAS. 1, 2, 3, 4, PLAZA PUNKURI EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, AV. LIMA CDRAS. 5, 6, 7, 8, PLAZA PALLCA SCT. B1, JR. SUCRE CDRAS. 1, 2, AV. TACNA CDRAS. 6, 7, 8, JR. MIGUEL GRAU CDRAS. 1, 2, 3, CALLE FRANCISCO BOLOGNESI CDRAS. 1, 2, 3, 5, AV. SIMÓN BOLÍVAR CDRAS. 1, 2, AV. SAN MIGUEL CDRAS. 5, 6, 7, 8, PLAZA PRINCIPAL CDRA. 1.
Ancón (8:00 a.m. a 5:30 p.m.)
- P.I. DE ANCÓN MZS. M, N, O, P, Q.
San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- A.H. 4 SUYOS NUEVO MILENIO SCT. 5 DE JULIO MZS. 1G, 1G PRIMA, 1H, 1H PRIMA, 1I, 1J, 1J PRIMA, 1K, 1L, 1M, 1N, 1N PRIMA, 1Ñ PRIMA, 1O, 1O PRIMA, 1P, 1Q, 1Q PRIMA, 1R, 1R PRIMA, 1S, 1S PRIMA, 1T, 1T PRIMA, 1U PRIMA, 1V, 1V PRIMA, 1W, 1X, 1X PRIMA, 1Y, 1Z, 2A, 2B, 2C, 2D, 2D PRIMA, 2E, 2E PRIMA, 2G, 2I, 2S, A, A1, A1, PRIMA, A2, B, B PRIMA, B2, C, D, F, G, H, I, I1, J, K, K1, L, M, M1, N, P, R2, S, S2, T, U, U2, AGRUP. FAM. 5 DE JULIO PRIMERO MZS. A, B, P.J. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, J2, K, L, M, N, P, Q, R, COOP. VIV. HUANCARAY MZS. G, I, J, K, L, LL, M, N, A.H. COMERCIANTES Y ARTESANOS MZS. D1, D2, A.H. CERRITO FELIZ MZS. A, B, C, D, E, H, AGRUP. FAM. 4 DE ABRIL LAS LOMAS MZS. A, B, C, D, K, A.H. SANTA FE MZS. A, B, C, D, A.H. LOS VENCEDORES MZ. A, B, C, ASOC. DE VIV. LAS LOMAS SAN ISIDRO LABRADOR MZS. A, B, C, D, E, G, AGRUP. FAM. VISTA ALEGRE MZS. A, B, C, D, E, F, G, O1, P1, P2, AGRUP. FAM. LOS LEONES DE SJL. MZ. O2, ASOC. PRO. VIV. RAMÓN CASTILLA MZS. D1, D2, F5, ASOC. PINIELLITE RAMÓN CASTILLA MZS. D1, D2, F5, F6.
Puente Piedra (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- ASOC. VIV. EL DORADO MZS. A, A1, B, B1, C, C1, C2, D, E, E1, E2, G.
San Martín de Porres (9:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- URB. PRO. INDUSTRIAL MZS. B, C, AV. GERARDO UNGER CDRA. 82.
Lima Cercado (10:00 a.m. a 1:00 p.m.)
- AV. MARIANO CORNEJO CDRAS. 15, 16, 17, AV. LA ALBORADA CDRA. 17, JR. JULIO RODAVER OCDRAS. 8, 9, JR. MERCURIO CDRAS. 5, 6, 7, JR. NEPTUNO CDRAS. 4, 5, 6, 7, JR. SATURNO CDRAS. 3, 9, 10, JR. PLUTÓN CDRAS. 8, 9, JR. METEORO CDRAS. 4, 5, 6, JR. LAS ORQUÍDEAS CDRAS. 5, 6, JR. URANO CDRA. 1, JR. VENUS CDRAS. 9, 10, JR. JÚPITER CDRAS. 1, 5, 6, JR. MARTE CDRAS. 3, 4, 5, 6, URB. ASINCOOP CIPRESES MZS. G, H, I, J, K, L, M.
San Antonio de Chaclla (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- ASOC. DE POS. LAS LOMAS ANX. 22 JICAMARCA MZS. AK, AL, AS, AT.
SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE
San Martín de Porres/ Los Olivos (8:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- PRO. VIV. LAS CASUARINAS DE NARANJAL II ETP. MZS. A, B, C, D, D PRIMA, E, F, A.H. CASUARINAS AMPLIACIÓN MZ. A, B, PRO. VIV. LAS VIÑAS DE NARANJAL MZS. A, B, C, D, D3, E, F, G3, H, PRO. VIV. PRADERAS DE NARANJAL MZS. A, B, C, D, D1, E, F, G, PRO. VIV. MAYORAZGO DE NARNAJAL I ETP. MZS. A, B, C, D, E, G, H, URB. VINAS DE NARANJAL MZS. A, C, D, D3, F, G, URB. LAS MAGNOLIAS MZS. A, H, PRO. VIV. LA PLANICIA MZS. C, D, E.
Puente Piedra (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- ASOC. VIV. LOS JARDINES DE CHILLÓN MZS. A1, A2, B, B2, C, C2, D1, D2, E2, F, F2, H, H2, I, J, J1, J2, K, K1, K2, L2, LL2, M2, N2, Ñ1, Ñ2, O1, O2, LOT. VILLA MERCEDES MZS. A, B, C, D, E, ASOC. PORTALES DE CHILLÓN MZS. A, A1, B, B1, C, C1, C2, D, D1, E, E1, F, F2, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, K2, L, L1, L2, LL1, LL2, M, M1, M2, N1, N2, Ñ1, Ñ2, O1, O2, ASOC. VIV. ALAMEDA DE CHILLÓN MZS. A, B.
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