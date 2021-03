Amy Gutiérrez: “Para mí sería un honor hacer un ‘feat’ con Américo”

A fines de diciembre pasado, El Comercio conversó con el cantante chileno Américo, uno de los máximos exponentes de la cumbia en Latinoamérica, quien confesó que le gustaría hacer música con los peruanos Amy Gutiérrez y Tony Succar.

Ahora, tres meses después y en entrevista con este Diario, la popular cantante respondió al deseo de su colega sureño y dijo que también le gustaría grabar un tema con él.

“En algún momento me gustaría grabar un feat con Américo, a quien amo con todo mi corazón. Te quería contar que mi familia es chilena por parte de mi abuela, por parte de mamá, son de ahí. De pequeña veía programas de ese país como Rojo fama contra fama y El pelotón. Veía también (el festival) Viña del Mar, que es uno de mis sueños, que me gustaría pisar y cantar. Justo en ese momento vi a Américo y me pareció un gran artista porque canta hermoso y me gusta el estilo que tiene para la cumbia. Para mí sería un honor hacer un feat con él”, indicó Amy.

“Para mí es un placer que Américo, un ícono de la música chilena que ha dado la vuelta al mundo por su música, quiera trabajar conmigo. Además que toda mi familia de Chile lo conoce y lo admiran un montón. Imagínate, que venga a decir que quiere grabar algo conmigo es muy bonito, es un sueño”, añadió.

Para Amy Gutiérrez, además de la intención que un cantante tenga para realizar una colaboración con un colega, tienen que analizarse otros factores antes de proceder con ese proyecto:

“Por ejemplo, las voces, el estilo, elegir una buena composición, ver dónde se va a grabar, entre otros detalles, como la distribución musical. Pero como a mí me encanta Américo y tengo mucha afinidad con su estilo vocal, más adelante si se da la oportunidad (de grabar con él) sería un placer y yo estaría más que feliz de trabajar con él”, aseguró.

