Dentro de los beneficios que entrega el Estado, la Beca 18 es una de las más importantes para los jóvenes que deseen continuar sus estudios en una universidad, instituto o escuela superior. Por ello, te contamos cómo postular a la etapa de selección de ganadores que ofrece el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). Aquí los detalles.

Esta etapa está enfocada para aquellos preseleccionados de la Beca 18, convocatoria 2022, que entregará 2 mil de las 5 mil becas integrales iniciales. Según Julio Moreno, coordinador de la Oficina de Gestión de Becas del Pronabec del Ministerio de Educación (Minedu), es importante revisar las bases antes de la postulación.

MIRA AQUÍ: Conoce los beneficios de hacer un posgrado en el exterior

Además, señaló que la postulación en primera instancia culmina el 1 de marzo próximo y los resultados se darán a conocer el 18 del mismo mes. Aquellos preseleccionados que no resulten electos, además de lo no aceptantes y no aptos para la primera etapa, podrán volver a postular desde el 28 de marzo próximo.

Beca 18 – 2022: ¿cómo postular a la etapa de selección de ganadores?

Julio Moreno también indicó cómo se puede realizar este trámite en cinco sencillos pasos:

Ingresar con tu número de DNI y clave de acceso al Módulo de Postulación para la Selección (Sibec) en la página del concurso haciendo CLIC AQUÍ. En caso de olvidar tu contraseña, podrás recuperarla en la misma ventana. Deberás completar los requisitos: (a) revisa tu información general de contacto, correo electrónico, número de celular, dirección actual y número de algún contacto; (b) en caso de ser menor de edad, revisa y confirma la información del adulto que te representa, pues este deberá firmar la solicitud de manera virtual; (c) ingresa tu información académica con el tipo y nombre de la institución, sede, carrera, proceso de admisión admitido y período de clases. Carga los siguientes documentos en formato PDF: (a) Constancia de admisión a la Institución de Educación Superior (IES) elegible -de ser admitido en un proceso previo a 2022, deberás cargar la constancia de reserva de matrícula que sustente el inicio de clases desde este año-; (b) ambas caras de tu certificado de estudios que posea el visado de las autoridades de notas de todos los grados de secundaria, Certificado de Estudios Digital o Constancia de Logros de Aprendizaje (CLA) que acredite, como mínimo, las notas de los dos últimos grados finalizados de Educación Básica Regular (EBR). Verifica los datos y firma. Recuerda que cada uno de los documentos cargados debe ser revisado y también se deberá leer la declaración jurada dentro de la ficha de postulación de manera detenida. Si los datos y documentos son correctos, deberás firmar con tu contraseña; para los menores de edad, el representante deberá ingresar la clave de firma que se le enviará a su correo electrónico. Lee el artículo 13 de las bases y confirma que no posees impedimento de postular al concurso estatal.

Ante cualquier tipo de consulta, puede contactar con el Pronabec vía redes sociales, llamando a la línea gratuita 080 00 00 18 o la central telefónica (01) 612 80 30, incluso escribir al WhatsApp 966 429 596.

VIDEO RECOMENDADO

Minedu aprobó retorno a clases presenciales con un máximo de 4 horas diarias https://www.americatv.com.pe/noticias/