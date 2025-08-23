En los próximos días, Chile volverá a modificar sus relojes debido al horario de verano. Este evento se llevará a cabo en septiembre en casi todo el territorio nacional, por lo que estudiantes y trabajadores tendrán que ajustar sus rutinas una vez más para prevenir inconvenientes. Como es bien sabido, la más reciente modificación del horario en el país se aplicó el pasado 5 de abril, en el marco de la medida anual que busca aprovechar mejor la luz natural en las mañanas durante la temporada de invierno. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO INICIA EL HORARIO DE VERANO EN CHILE?

El Decreto 224, promulgado el 14 de julio de 2022, establece que el horario de invierno se mantendrá vigente hasta el primer sábado de septiembre. En ese contexto, el cambio al horario de verano en 2025 se realizará este sábado 6 de septiembre a las 11:59 p. m. Aquel día, la ciudadanía deberá adelantar 60 minutos en sus relojes, por lo que pasará a ser la 1:00 a. m. del día siguiente (7 de septiembre).

Cabe mencionar que las únicas regiones chilenas que están exentas del cambio de hora son la región de Aysén y la de Magallanes y la Antártica Chilena. Por otro lado, según mencionado Decreto, el próximo cambio de horario en Chile se daría el sábado 4 de abril de 2026, que corresponde a la temporada de invierno. “En las Regiones de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y la Antártica Chilena el adelanto de la Hora Oficial de Chile Continental se extenderá de manera indefinida, y corresponderá en forma permanente al huso horario tres horas al Oeste del meridiano de Greenwich (-3)”, detalla.

El cambio al horario de verano en 2025 se realizará este sábado 6 de septiembre a las 23:59 horas.

En cuanto a esta medida, desde 1968, se ha empleado en Chile el cambio de horario con el objetivo de hacer un uso más eficiente de la luz, luego de que el país sufriera una severa sequía que afectó directamente la generación de electricidad. Por ello, fue entonces cuando un ingeniero de la empresa eléctrica Chilectra, Edinson Román, expresó su intención de modificar los horarios.

Aunque en los últimos años esta medida ha sido muy criticada, las modificaciones en los hábitos de consumo de electricidad y la necesidad de mantener la iluminación en las calles por motivos de seguridad han dado lugar a peticiones para finalizar con estos ajustes y establecer un único huso horario durante todo el año para Chile. Mientras tanto, la población local deberá continuar con la medida a fin de evitar perjudicar su ciclo de sueño.