La salud emocional es una parte importante de nuestro bienestar general, que incluye también nuestra salud física y social. Es la capacidad del individuo para regular sus emociones.

Tiene que ver con la autorregulación de tus emociones. El objetivo es experimentar emociones sanas y que no se conviertan en insanas que afectan tu salud física y mental.

Dicho esto, el amor es un sentimiento, pero por ello no deja de requerir trabajo. El amor requiere acción, intención y apertura para que una relación de pareja sobreviva. No basta con sentir, sino que hay que vivir ese amor, no darlo por sentado y no esperar que por sí mismo mantenga a flote una pareja.

Debido a eso, El Comercio contactó a Martín Zurita, psicólogo y psicoterapeuta para que nos de cinco recomendaciones para mantener una relación emocional de pareja saludable.

1) Para una relación saludable es importante poner los límites claros desde el principio (Hacer énfasis en lo que es negociable y no) En este primer punto muchas parejas juegan con el se supone, es obvio y eso deteriora una relación. Y con respecto a lo que es negociable y no tiene que ser en base a los principios y valores.

2) Hay que trabajar las expectativas. Conocer las expectativas de cada uno con respecto a lo que es una relación y ver que tan real son esas expectativas. Si no cubre tus expectativas tu pareja te vas frustrando y eso hace que la relación se va apagando.

3) Compartir creencias similares. Todos tenemos un conjunto de creencias que hace que tengamos una visión del mundo de una manera determinada. ¿Qué creencias tienes tú respecto a una relación? ¿Qué creencias tiene ella respecto a una relación? Por ejemplo: Para él una relación significa una exclusividad absoluta y que ella se aísle de sus amigos y para ella no es negociable eso porque le prohíbe su libertad. Una relación no es para perder tu libertad sino para compartir una convivencia.

4) Compartir una similitud en el estilo afectivo y la manera como tú das amor. Si tú eres cariñoso y la persona que está contigo no lo es, te vas a desilusionar. Te vas a frustrar El estilo afectivo también es importante.

5) No descuidar las conductas de mantenimiento. Son las maneras de comportarse para darle sabor a la relación. Es bueno tener momentos para quererse con tu pareja. El descuido hace que la relación se deteriore.

