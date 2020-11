La derrota de Perú ante Chile en el marco de las Eliminatorias Catar 2022 dio mucho de qué hablar. Algunas versiones apuntaron a que la actuación de Juan Cominges, coach de la selección peruana, como clave para lo ocurrido en el campo del estadio nacional de Santiago. Algunos apuntan que su intervención habría resultado perjudicial para el equipo.

¿Qué ocurrió antes del Perú vs Chile? Según la versión publicada en Once, el día previo al encuentro -el 12 de noviembre- mientras en el Perú se daban las primeras marchas contra el entonces presidente Manuel Merino (que se saldaron el sábado con dos víctimas mortales durante las protestas), Cominges sostuvo una reunión con el plantel de la selección peruana. “El objetivo de Cominges fue darle una utilización política al seleccionado peruano tratando de utilizar como portadores de mensajes a los jugadores peruanos”, señala la publicación.

La versión de ese portal web indica que Cominges habría “presionado” en una reunión a los jugadores para que tengan una postura respecto al tema y que habría propuesto que, antes o después de cantar el himno nacional haya algún tipo de manifestación pública. La publicación señala que habría propuesto llevar un crespón negro en la camiseta de la selección peruana o hincarse en el césped.

El periodista Eloy García, en el programa “Al ángulo” de CMD, relató la versión que consiguió respecto a estos acontecimientos y comentó la actuación de Juan Cominges a quien cierto sector de la prensa ha responsabilizado por distraer la atención del equipo nacional y de haber utilizado su posición para convencer a los jugadores de que emitan algún tipo de pronunciamiento respecto a la situación política del Perú.

En “Al ángulo”, García comentó una versión ligeramente distinta. La información apunta a que la charla se dio el a las 11 p.m. en el contexto de una conversación que habitualmente ocurre en la selección entre el equipo encargado del apoyo sicológico y los jugadores. “Los que sí me consta y es concreto, es que cuando se hace la reunión y los chicos estaban todos cómo expresar una idea por la crisis política, existió la idea de que un gesto importante para hacer era arrodillarse en la cancha como gesto de protesta, como se hizo en Estados Unidos”, señaló el hombre de prensa.

Sin embargo, según García, la intervención de Juan Cominges evitó un problema de imagen para la selección peruana: “Cominges tuvo la lucidez de decir ‘no hay manera, no lo hagamos’. ¿Por qué resalto esto como lucidez? ¿Se imaginan los memes tras la derrota? Pero el que hizo que esto no se produjera fue Cominges. Si Cominges no dice no, de repente se arrodillaban en Santiago con la mejor intención humanitaria pero habría salido mal”, añadió.