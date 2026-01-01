La celebración de Año Nuevo suele venir acompañada de brindis, cócteles y largas noches de fiesta. Sin embargo, al día siguiente muchas personas enfrentan los molestos efectos de la resaca: dolor de cabeza, náuseas, cansancio y deshidratación. Si te pasaste un poco con el alcohol, estos 5 trucos para quitarte la resaca te ayudarán a recuperarte más rápido y volver a sentirte bien.

5 trucos para quitarte la resaca de Año Nuevo

Hidrátate desde que despiertas

Uno de los principales causantes de la resaca es la deshidratación. El alcohol hace que el cuerpo pierda líquidos y electrolitos, provocando malestar general. Al levantarte, bebe abundante agua y, si es posible, alterna con bebidas rehidratantes o agua con sales minerales. Tomar pequeños sorbos de forma constante ayudará a reducir el dolor de cabeza y la sensación de sequedad.

Come un desayuno ligero pero nutritivo

Aunque no tengas mucho apetito, comer algo es clave para combatir la resaca. Opta por alimentos suaves como pan, frutas, avena o huevos. Estos aportan energía, ayudan a estabilizar el azúcar en la sangre y reponen nutrientes perdidos durante la noche. Evita comidas muy grasosas si tienes náuseas, ya que podrían empeorar el malestar.

Descansa y duerme lo necesario

El cuerpo necesita tiempo para recuperarse después de una noche de excesos. Dormir unas horas más o tomarte el día con calma puede marcar la diferencia. El descanso permite que el organismo procese el alcohol restante y reduzca la fatiga, uno de los síntomas más comunes de la resaca.

Alivia el dolor de cabeza con cuidado

Si el dolor de cabeza es intenso, puedes recurrir a analgésicos suaves, siempre evitando mezclarlos con más alcohol. También puedes probar métodos naturales como colocar una compresa fría en la frente o darte una ducha tibia. Estas opciones ayudan a relajar el cuerpo y disminuir la presión.

Evita seguir tomando alcohol

Aunque el llamado “revancha” o “seguir tomando” pueda parecer una solución rápida, en realidad solo prolonga la resaca y retrasa la recuperación. Lo mejor es darle un descanso total a tu cuerpo, enfocarte en hidratarte y alimentarte bien para sentirte mejor en menos tiempo.

Siguiendo estos consejos posiblemente puedas hacer más llevadero el 1 de enero puesto que al día siguiente todos tenemos que volver a trabajar.