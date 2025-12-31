Estas son las 100 frases de ¡Feliz Año Nuevo! que tienes que enviar por WhatsApp.
Paolo Valdivia
El inicio de un nuevo año es el momento perfecto para expresar buenos deseos, renovar esperanzas y compartir mensajes positivos con familiares, amigos y seres queridos. Enviar frases de se ha convertido en una de las formas más rápidas y especiales de conectarnos, sin importar la distancia.

Si estás buscando frases originales, bonitas, cortas o inspiradoras para recibir el 2026, aquí encontrarás una recopilación especial con mensajes ideales para compartir a la medianoche, durante el 1 de enero o en los primeros días del año. Estas frases son perfectas para WhatsApp, estados, historias o mensajes personalizados que transmitan alegría, amor y nuevos comienzos.

100 Frases de ¡Feliz Año Nuevo 2026! para enviar por WhatsApp

  1. ¡Feliz Año Nuevo 2026! Que llegue lleno de salud, amor y sueños cumplidos.
  2. Que el 2026 te regale nuevas oportunidades y muchas sonrisas.
  3. ¡Bienvenido 2026! Que sea mejor que todo lo anterior.
  4. Feliz Año Nuevo 2026, que la felicidad sea tu mejor compañía.
  5. Que este 2026 esté lleno de paz y buenos momentos.
  6. Brindo por un 2026 lleno de éxitos y buenas noticias.
  7. ¡Feliz Año Nuevo! Que nunca falte amor ni esperanza en tu vida.
  8. Que cada día del 2026 tenga un motivo para sonreír.
  9. Feliz 2026, que todos tus planes se hagan realidad.
  10. Un nuevo año, una nueva oportunidad: ¡Feliz 2026!
  11. Que el 2026 te sorprenda con cosas hermosas.
  12. ¡Feliz Año Nuevo 2026! Gracias por ser parte de mi vida.
  13. Que este año nuevo venga cargado de bendiciones.
  14. Feliz 2026, que la alegría toque tu puerta cada día.
  15. Que el amor y la salud te acompañen todo el 2026.
  16. ¡A brindar por un 2026 inolvidable!
  17. Que el 2026 sea el año de tus grandes logros.
  18. Feliz Año Nuevo, que nunca falte la esperanza.
  19. Que este 2026 traiga paz a tu corazón.
  20. Un abrazo grande para empezar el 2026 con energía positiva.
  21. ¡Feliz Año Nuevo 2026! Que todo lo bueno se multiplique.
  22. Que el 2026 llegue con sueños nuevos y metas claras.
  23. Feliz 2026, que cada paso te acerque a tus objetivos.
  24. Que este año nuevo esté lleno de amor verdadero.
  25. ¡Feliz Año Nuevo! Que el 2026 te trate bonito.
  26. Que la felicidad sea tu prioridad en el 2026.
  27. Feliz 2026, que no falten razones para agradecer.
  28. Que este nuevo año supere todas tus expectativas.
  29. ¡Bienvenido 2026! Vamos por más.
  30. Feliz Año Nuevo, que cada día cuente.
  31. Que el 2026 esté lleno de momentos inolvidables.
  32. ¡Feliz 2026! Que la vida te sonría siempre.
  33. Que este año nuevo traiga calma y alegría.
  34. Feliz Año Nuevo 2026, lo mejor está por venir.
  35. Que cada amanecer del 2026 sea una bendición.
  36. ¡Salud, amor y éxito para este 2026!
  37. Que el 2026 te regale paz y felicidad.
  38. Feliz 2026, que los sueños no tengan límites.
  39. Un nuevo año para volver a intentarlo: ¡Feliz 2026!
  40. Que el 2026 esté lleno de buenas decisiones.
  41. ¡Feliz Año Nuevo! Que la esperanza renazca en ti.
  42. Que este 2026 te acerque a todo lo que deseas.
  43. Feliz 2026, que la alegría sea constante.
  44. Que el nuevo año venga cargado de buenas vibras.
  45. ¡Feliz Año Nuevo 2026! Gracias por todo.
  46. Que el 2026 traiga luz a tu camino.
  47. Feliz 2026, que cada día tenga su magia.
  48. Que este nuevo año esté lleno de amor y paz.
  49. ¡A disfrutar el 2026 desde el primer día!
  50. Feliz Año Nuevo, que los buenos momentos sean eternos.
  51. Que el 2026 sea un año para crecer y soñar.
  52. Feliz 2026, que la felicidad te encuentre.
  53. Que este año nuevo te regale nuevas ilusiones.
  54. ¡Feliz Año Nuevo 2026! Sonríe, empieza de nuevo.
  55. Que el 2026 esté lleno de motivos para celebrar.
  56. Feliz 2026, que todo fluya a tu favor.
  57. Que el nuevo año te llene de energía positiva.
  58. ¡Feliz Año Nuevo! Que el amor nunca falte.
  59. Que el 2026 sea un año de grandes cambios positivos.
  60. Feliz 2026, que cada meta esté más cerca.
  61. Que este nuevo año traiga tranquilidad a tu vida.
  62. ¡Feliz Año Nuevo 2026! Vamos con todo.
  63. Que el 2026 te regale experiencias inolvidables.
  64. Feliz 2026, que la suerte esté de tu lado.
  65. Que el año nuevo venga lleno de buenas noticias.
  66. ¡Feliz Año Nuevo! Que nunca falte la sonrisa.
  67. Que el 2026 esté lleno de amor y gratitud.
  68. Feliz 2026, que todo lo bueno te alcance.
  69. Que este año nuevo sea justo lo que necesitas.
  70. ¡Bienvenido 2026! Gracias por una nueva oportunidad.
  71. Que el 2026 traiga equilibrio y armonía.
  72. Feliz Año Nuevo, que el corazón esté en paz.
  73. Que este nuevo año sea mejor que el anterior.
  74. ¡Feliz 2026! A disfrutar cada momento.
  75. Que el 2026 esté lleno de aprendizajes positivos.
  76. Feliz 2026, que nunca falten ganas de soñar.
  77. Que el año nuevo te sorprenda gratamente.
  78. ¡Feliz Año Nuevo 2026! Que todo sume.
  79. Que el 2026 esté lleno de puertas abiertas.
  80. Feliz 2026, que la felicidad sea constante.
  81. Que este nuevo año traiga nuevas razones para creer.
  82. ¡Feliz Año Nuevo! Que el 2026 sea maravilloso.
  83. Que el 2026 te abrace con cosas buenas.
  84. Feliz 2026, que la vida te trate bien.
  85. Que este año nuevo esté lleno de esperanza.
  86. ¡Feliz Año Nuevo 2026! Lo mejor comienza ahora.
  87. Que el 2026 sea un año de sueños cumplidos.
  88. Feliz 2026, que la alegría sea diaria.
  89. Que el nuevo año venga cargado de amor sincero.
  90. ¡Feliz Año Nuevo! Que el 2026 sea inolvidable.
  91. Que este 2026 te regale paz interior.
  92. Feliz 2026, que cada día valga la pena.
  93. Que el nuevo año te acerque a la felicidad.
  94. ¡Feliz Año Nuevo 2026! Gracias por estar.
  95. Que el 2026 traiga momentos llenos de luz.
  96. Feliz 2026, que nunca falte la fe.
  97. Que este nuevo año sea un regalo para ti.
  98. ¡Feliz Año Nuevo! Que el 2026 te sonría.
  99. Que el 2026 esté lleno de amor, salud y paz.
  100. Feliz Año Nuevo 2026, ¡vamos por un gran año!

