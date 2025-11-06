A nivel mundial, el excesivo uso de dispositivos móviles representa todo un fenómeno muchas veces difícil de controlar, y hasta perjudicial para nuestra salud. En ese sentido, una serie de recomendaciones vienen brindando los especialistas para fomentar el equilibrio digital, y de esa forma establecer hábitos mediante los cuales aprendamos a desconectarnos del celular, pero sin necesidad de apagarlo para llevar a cabo nuestros quehaceres diarios.

ESTE CONSEJOS PUEDEN AYUDARTE A CUIDAR TU SALUD MENTAL SIN NECESIDAD DE APAGAR EL CELULAR

Conforme pasa el tiempo, el uso de aparatos tecnológicos se intensifica, y a nivel global generando algunos efectos adversos en personas que lo emplean de manera excesiva.

Al respecto, diversos son los especialistas que hacen hincapié en el cuidado de la salud mental manteniendo un equilibrio digital basado en la denominada “desconexión consciente” a partir de la cual podemos practicar algunos de los siguientes hábitos sin necesidad de apagar dispositivos móviles como los populares celulares:

Establece horarios y espacios libres al momento de usarlo .

. Silencia las notificaciones que no califican como urgentes y podrían desconcentrarte .

. Elimina aplicaciones innecesarias o aquellas que podrían fomentar el uso compulsivo .

. No lo utilices como despertador.

Como parte de los consejos brindados al respecto, los especialistas coinciden en expresar que la desconexión consciente a la cual nos referimos para evitar el excesivo uso de celular, también podría hacerse efectiva llevando a cabo actividades físicas puntuales, o también compartiendo amenos instantes con amigos.

SI LLEVAS EL CELULAR AL BAÑO, ESTOS GRAVES PROBLEMAS DE SALUD PODRÍAN EMPEZAR A AQUEJARTE

A diario, las necesidades fisiológicas nos obligan a terminar evacuando, y por ello recurrir a un baño que podría convertirse en el espacio cuyo tiempo haciendo uso del celular, terminaría generándote graves problemas de salud.

De esta forma lo expresa el Seguro Social de Salud (EsSalud) a través de plataforma única de Gobierno, haciendo mención de cada padecimiento o enfermedad que estaría siendo originada por permanecer más de 10 minutos sentado en el inodoro.

Permanecer sentado en el inodoro por más de 10 minutos, podría terminar generándote graves problemas de salud, y más aún si te entretienes haciendo uso de dispositivos móviles. (Fuente: iStock) / EvgeniyShkolenko

“Estar demasiado tiempo en el baño no solo afecta la salud, sino que también es antihigiénico debido a la acumulación de bacterias”, manifiesta el doctor Arturo Vargas, médico internista del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, acerca de una práctica tan común como peligrosa, y que podría estar generándote las siguientes complicaciones:

HEMORROIDES

- El Dr. Arturo Vargas remarca que permanecer sentado durante más de 10 minutos aproximadamente, impide la circulación adecuada de la sangre, y ello trae consigo la generación de várices en la zona anal.

TROMBOSIS

- “En pacientes con várices, especialmente en mujeres, pueden formarse coágulos, lo que provoca hinchazón y dolor en las piernas”, refiere el médico internista del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, haciendo hincapié en que esta afección figura definida como una congestión venosa que afecta los miembros inferiores.

DEBILITAMIENTO DEL SUELO PÉLVICO

- Según lo explica el Dr. Arturo Vargas, si permaneces sentado durante largos periodos de tiempo, y más aún con el celular en la mano, tus músculos que sostienen órganos como la vejiga y el recto, estarían viéndose afectados, y evidenciándose así mediante la incontinencia urinaria, el prolapso, entre otros padecimientos de similares características.

Cabe resaltar, que asimismo el tiempo prolongado estando sentado, podría provocarte calambres debido a la disminución de la actividad vascular y neurológica, mientras desde EsSalud también se recomienda que bebas mucha agua, te laves las manos para prevenir contaminación e infecciones, y logres mantener tus piernas en un ángulo de 90° una vez quieto en el inodoro.

¿CUÁLES SON LAS GRAVES CONSECUENCIAS QUE PODRÍA TRAER CONSIGO EL USO DE CELULAR ANTES IRNOS A DORMIR?

Diariamente, llevamos a cabo actividades que traen consigo graves consecuencias para tu salud, siendo una de ellas el uso de celular de manera excesiva, pero sobre todo por las noches y antes de decidir echarnos a descansar hasta el día siguiente.

Al respecto, especialistas de la Unidad del Sueño de la Clínica Universidad de Navarra, refieren que el vamping es precisamente aquel fenómeno tecnológico que altera la calidad del sueño y rendimiento corporal también, e incluso provoca el aumento de apetito tantas veces causante de sobrepeso a largo plazo.

“Si utilizamos aparatos electrónicos con luz, el cerebro entiende que aún es de día y no segrega esta hormona (melatonina), ya que la luz (azul de onda corta) detiene la producción, por lo que retrasamos el inicio del sueño y dormimos menos horas”, explica la Dra. Ángela Milán, haciendo hincapié en que dicha práctica con el celular como protagonista “va en aumento en los últimos años, sobre todo en los adolescentes, pero también en los niños, que tienen móviles cada vez más jóvenes”.

Cabe resaltar también con respecto a usar dicho dispositivo móvil antes de dormir, que “la luz de las pantallas inhibe la producción de la melatonina, por lo que aumenta la producción de neuropéptidos que estimula nuestro apetito y la apetencia por alimentos más grasos y dulces”, termina refiriendo la Clínica Universidad de Navarra mediante especialistas orientados a profundizar sobre este tipo de temas.

EL VAMPING Y LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS QUE PODRÍAN AFECTAR TU SALUD

Trastornos del ritmo circadiano

Cansancio

Irritabilidad

Falta de concentración

Alteraciones del metabolismo y obesidad

Disminución / empobrecimiento del sistema inmune