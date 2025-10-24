La devoción que tienen miles de ciudadanos por el Señor de los Milagros es una de las más apasionadas, tanto en nuestro país como en otros partes del mundo, movilizando a grandes multitudes de fieles. Durante octubre, considerado como el ‘mes morado’, el Cristo de Pachacamilla recorre en procesión por las principales históricas calles de la capital, impartiendo su bendición a los peruanos a su paso. De esta manera, en medio de las festividades del Cristo Morado, te presentamos una importante oración para peticiones difíciles a la sagrada imagen. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

ORACIÓN PARA PETICIONES AL SEÑOR DE LOS MILGAROS EN OCTUBRE 2025

Señor de los Milagros, a tu presencia, vengo a hacer mi oración.

Mi fe en ti, está presente porque tú todo lo llenas.

Estás en todas partes, para que en todas partes yo te busque.

Estás dentro de mí, para darme y conservarme el ser.

Estás delante de mí para guiarme;

estás detrás de mí para defenderme;

estás debajo de mí para sostenerme,

estas sobre mí para bendecirme;

estás a mi lado para acompañarme;

estás siempre conmigo, para inspirarme, para fortalecerme, para trabajar conmigo.

A tu presencia vengo, pues, Señor de los Milagros, a hacer mi confiada oración.

Haz que ella sea sincera, humilde y sincera.

Sencilla como la súplica del niño.

Humilde como la petición del pobre.

Sincera como la oración del pecador.

Aquí estoy, Señor de los Milagros, en tu presencia;

pobre ante el rico,

enfermo ante el médico,

débil ante el omnipotente,

pecador ante la santidad infinita.

Quiero postrarme, reverente, para adorarte.

Quiero que mis pensamientos todos sean para ti.

Que para ti sean todos mis deseos, todos mis afectos,

toda mi voluntad y todo mi entendimiento.

Que mi oración, sencilla, humilde y sincera, sea Señor, para gloria y alabanza tuya.

Te ruego atiendas mis súplicas y me concedas misericordia ante la dificultad,

ayuda en la necesidad, asistencia y solución para mis problemas: (aquí, pedir lo que desea obtener).

Señor de los Milagros, muestra tu benignidad y atiene mis ruegos y peticiones.

Amén.

¿CUÁL ES EL PESO DEL ANDA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS?

Una investigación realizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), encabezada por la física María Elena López, reveló que el anda del Señor de los Milagros tiene un peso que oscila entre 900 y 990 kilos. Este peso se distribuye entre 32 cargadores, lo que permite nivelar la estructura durante su recorrido en procesión.

La especialista detalló que la carga que soporta cada miembro de la Hermandad del Cristo Moreno varía entre 25 y 30 kilos, y el anda se eleva a más de cuatro metros, lo que añade un desafío significativo a la tarea de los cargadores. Estos aspectos técnicos son importantes para entender la logística y el esfuerzo físico implicados en este importante acontecimiento religioso.

