Debido a un caso de insolvencia financiera, la Superintendencia, Banca, Seguros y AFP (SBS) intervino la Caja de Ahorro y Crédito Raíz. Sin embargo, un poco más de 26 mil clientes comenzaron a efectuar el cobro de su dinero a través de la cobertura que brinda el Fondo de Seguro de Depósito (FSD). Si deseas saber si te corresponde también cobrar, a continuación, por medio de sencillos pasos, te contamos cómo puedes verificarlo rápidamente.

Para poder comprobar si puedes cobrar, lo único que necesitas es tu número de DNI. La SBS, por medio de su web oficial, dio a conocer la primera lista de los ahorristas que se vieron seriamente perjudicados por la mencionada entidad financiera, la cual se encuentra en una etapa de liquidación. Ellos pueden recoger sus depósitos a través de las sucursales del Banco de Crédito del Perú (BCP).

No olvides tener en cuenta que la devolución no tiene costo alguno y no debes pagar ninguna comisión, además que tampoco necesitas hacer la contratación de servicios de tramitadores.

Devolución en Caja Raíz tras liquidación: cómo saber si me corresponde con DNI

En esta primera etapa de pago, solo aparecerán en la lista personas naturales que:

-Cuentan solamente con depósitos de ahorro y plazo fijo

-No tienen cuentas mancomunadas o deudas con la Caja Raíz.

“Las personas naturales que mantienen cuentas mancomunadas, compensación por tiempo de servicios (CTS) o deudas con CRAC Raíz serán incluidas en los próximos listados”, agregó la SBS.

Para saber si accedes o no a la devolución de tu dinero, solamente debes ingresar a este ENLACE.

Fondo de Seguro de Depósito (FSD): qué es

El Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) es la entidad privada encargada de proteger a los depositantes de una institución financiera autorizada a captar depósitos del público, cuando esta se intervenida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).Cuando la SBS interviene una institución financiera, el FSD paga un seguro a los depositantes equivalente al monto de su depósito más los intereses generados hasta por un Monto Máximo de Cobertura (MMC) que se actualiza trimestralmente.

FSD: qué personas están protegidas

El FSD protege a las personas que mantienen depósitos en las instituciones del sistema financiero peruano que han sido autorizadas por la SBS a captar depósitos del público.

FSD: qué depósitos cubre

El FSD cubre únicamente los depósitos nominativos, o sea, donde aparece el nombre del titular o titulares del depósito, sean personas naturales o personas jurídicas privadas sin fines de lucro.Dentro de los depósitos cubiertos se encuentran los depósitos a la vista, de ahorro, a plazo y CTS.También están cubiertos los intereses corridos de los depósitos mencionados, a partir de la fecha de inicio o de su última renovación.De los demás tipos de personas jurídicas solo se encuentran cubiertos sus depósitos a la vista, siempre hasta el MMC.El FSD no cubre los depósitos que pactan las instituciones financieras entre ellas.

FSD: ¿cuánto cuesta este seguro a los depositantes?

El seguro no tiene costo para los depositantes.Las instituciones financieras que son miembros del FSD pagan trimestralmente una prima para que sus depositantes cuenten con la protección del seguro.

