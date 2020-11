La estadística, ese numero que todo lo explica, tiene datos interesantes cuando vemos cómo le fue a Diego Maradona contra la selección peruana.

Como jugador, Diego Maradona enfrentó de manera oficial a la selección peruana en tres ocasiones. Dos en las Eliminatorias para México 86 y una en la Copa América de Argentina 87. En la previa para la copa 86, cayó 0 a 1 en Lima con gol de Juan Carlos Oblitas. Fue el día que se realizó por primera vez la marca de Luis Reyna a Diego. “La marca estilo estampilla”, como la bautizó la prensa.

Aquel día, Perú logró un gol rápido y luego cedió el protagonismo a una Argentina que chocaba con la defensa peruana y un excelente Eusebio Acazuzo, al que El Gráfico colocó 9 de calificación. El técnico Roberto Chale en ese semanario explicaría la postura de su equipo. “No claudico en mis ideas aunque esto que hicimos hoy las contradice: Perú hoy no fue Perú y precisamente por eso todavía esta vivo en las Eliminatorias. Vamos a Buenos Aires ahora con la idea de repetir”.

En la vuelta, Perú estuvo a nueve minutos de llevarse una victoria de 2 a 1, pero Ricardo Gareca, tras gran jugada de Daniel Passarella, selló el empate que nos sacó de la clasificación directa a México 86. Maradona ese día pudo escaparse de Reyna para habilitar a Pedro Pasculi en el 1 a 0, pero luego no hizo más. Los héroes del partido fueron otros. Gareca, Passarella y el arquero Ubaldo Fillol, quien sobre el final tapó un disparo clave a Uribe.

Mejor le fue a Maradona desde lo individual dos años después, en 1987, en el marco de la Copa América, cuando anoto el 1 a 0 transitorio en el arco de Gonzales Ganoza. Lo llamativo fue que Luis Reyna, esta vez liberado de tener que ser su marcador, anotó de cabeza un empate que pareció una victoria peruana. Diego jugó muy bien, pero ni eso lo salvó de la marca escalonada que esta vez encargó el técnico Fernando Cuellar. La revista El Grafico hizo una secuencia de las patadas que Cédric Vásquez le dedicó en más de una ocasión. “Entendí que Reyna podía darnos mas cosas con la pelota que como carcelero de Maradona: tenía razón”, declaró ‘Gato’ Cuéllar a medios argentinos.

Pero si como jugador Diego no pudo ganarnos, como entrenador sí lo hizo. Y vaya que celebró. Fue en el 2009, en Buenos Aires, cuando venció 2 a 1, la noche de la lluvia, el off side no cobrado a Martín Palermo en los minutos finales y su celebración contra el césped lanzándose de pechito. No era por poco: había dado un gran paso para ir al Mundial 2010. Sí, ante ese Perú que tantos problemas le causaba siempre.