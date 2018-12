Facebook es una de las redes sociales favoritas de los usuarios de Internet. Lo puedes usar en una PC o desde tu teléfono. Además, está dirigida para las personas de todas las edades, no hay límite de años para crearte una cuenta, pero sí debes tener mínimo 14 años.



La esencia de Facebook es muy sencilla: es una red que conecta personas con personas. Cuando creas una cuenta en Facebook, entras en una red social que te permite conectarte con tus amigos, familiares y hasta socios de negocios.

La red social de Mark Zuckerberg es un lugar muy visual donde las fotos y los videos tienen mucho peso. Comentar las cosas que has hecho y acompañar estos relatos de fotos es la actividad por excelencia que los usuarios realizan en Facebook.

Con alrededor de 1.508 millones de usuarios registrados alrededor de todo el mundo, Facebook se ha convertido en la aplicación favorita de Internet. Sin embargo, aún hay mucha gente que no está en la red social ya sea porque no sabe cómo iniciar o crearse una cuenta, o simplemente porque no sabe cómo utilizarla.

¿Cómo iniciar sesión en Facebook?

La red social te permite entrar de dos formas: desde un computador o desde tu teléfono inteligente. De cualquiera de las dos formas el proceso es el mismo.

Ingresa a facebook.com (desde PC) o a la aplicación (desde teléfono).

Previamente, debes tener un correo electrónico.

Al ingresar te pedirá que crees una cuenta (si en caso no tengas) o que inicies sesión.

Coloca tu correo y contraseña.

Una vez colocado todos los datos, estarás dentro de la red social.

Puedes usar Facebook desde tu computadora o desde tu teléfono celular.

Gracias a Facebook y sus diferentes funciones, los usuarios pueden encontrar grupos, eventos y hasta incluso nuevos puestos de trabajo para crecer profesionalmente. Sin duda alguna, esta red es mejor conocida por la posibilidad de conectar con otras personas alrededor del mundo y mantenerse en contacto sin importar el lugar de residencia.

Su uso ha sido tan normalizado que la opción de "Recordar Contraseña" es muy útil para evitar escribir la clave de nuestra cuenta cada vez que queremos ingresar a Facebook. Sin embargo, esto también nos puede hacer olvidar la clave, por el simple hecho de no haberla escrito en mucho tiempo.

Saber cómo cambiar la contraseña o restablecerla es una función muy útil que todos deberían conocer, en especial si hay un cambio de dispositivo móvil, la entrada a uno nuevo o incluso en caso de robo.

Para cambiar tu contraseña de Facebook si ya iniciaste sesión:

Haz clic en la flecha ubicada en la esquina superior derecha de cualquier página de Facebook y selecciona "Configuración". Haz clic en "Seguridad e inicio de sesión". Haz clic en "Editar" junto a "Cambiar contraseña". Cambia tu contraseña Haz clic en "Guardar cambios"

Para restablecer tu contraseña si no iniciaste sesión en Facebook:

Ve a la página "Recupera tu cuenta". Escribe el correo electrónico, número de teléfono celular, nombre completo o nombre de usuario asociado a tu cuenta, y haz clic en "Buscar". Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

¿Cómo borrar todas las fotos que no quieres que vean?



​



Registro de actividad



Una opción es hacerlo desde la propia plataforma a través del registro de actividad, que es una lista de todas tus publicaciones y actividades hasta la fecha. A través de esa herramienta puedes buscar todo lo que deseas borrar u ocultar.



Para acceder al registro de actividad debes hacer clic en la esquina superior derecha de una página de Facebook (por ejemplo, la página de inicio) y selecciona:



1. "Registro de actividad"

2. "Tus publicaciones"

3. Busca el año

4. En los filtros de la izquierda revisa un tipo específico de historia: fotos tuyas o publicadas por otras personas.

Publicaciones anteriores



Otra posibilidad es usar las opciones del menú "Configuración" de Facebook. Dentro de ese menú (esquina superior derecha) puedes seguir esta pauta:



1. "Privacidad"

2. "Tu actividad"

3. "Limitar el público de publicaciones anteriores".