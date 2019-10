Si tienes una cuenta de correo electrónico, de seguro en más de una oportunidad te ha llegado a la bandeja de entrada gran cantidad de mensajes de personas o empresas que no conoces, pero que te invitan, directa e indirectamente, a abrirlos. Te cuidado, podrían ser emails maliciosos que buscan robarte información, así que descártalos.

Pero ¿cómo llegaron a obtener nuestra dirección de correo? En un mundo globalizado, donde la tecnología nos facilita muchas cosas, hay gente que buscar aprovecharse de nuestra buena voluntad con el fin de que le brindemos todo tipo de datos desde personales hasta bancarios; para ello se las ingenian con el fin de conseguir alguna de nuestras cuentas.

Quizás brindamos información cuando navegamos por la web y nos damos de alta en algún servicio nuevo o porque abrimos algún correo que nos reenviaron nuestros amigos para “salvar el mundo”.

Debido a que estamos expuestos a una gran cantidad de amenazas, lo mejor que podemos hacer es protegernos correctamente de ellos y saber diferenciarlos de los correos legítimos, pues su único propósito es apoderarse de nuestra información y suplantarnos en redes sociales y otros servicios de internet como agencias bancarias.

Pero ¿cómo reconocer si estos correos son peligrosos? El portal Muy Interesante recomienda que primero debes identificar quién te envió el mensaje, si es de un desconocido deberás desconfiar; pero si se trata de un conocido presta atención a algunos detalles como preguntarte si estabas esperando que te escriba algo, si el asunto que muestra tiene sentido o si el texto es correcto.

Además, considera la apariencia del mail, pues estos correos tienen una redacción muy básica y normalmente usan términos como Estimado (a) señor (a) o Estimada (a) usuaria (o), y el asunto casi siempre va en tono de urgencia, exigiendo algún tipo de acción y ponen una fecha límite.

Para evitar que caigas en manos de delincuentes cibernéticos; a continuación, te damos a conocer algunos consejos para que identifiques correos malicioso, según la Oficina de Seguridad del Internauta de España.

Ten cuidado y evita los correos electrónicos maliciosos. (Foto: Pixabay)

PHISHING

Los Phishing son correos que parecen tener una procedencia confiable, pero que en realidad nos conducen a páginas que roban claves.

CONSEJOS ​ * Lo primero que debes hacer es comprobar que la URL que visitas es la misma que indica ser.

* Desconfía de todo lo que te llega, en especial si se trata de agencias bancarias, pues ellos nunca te pedirán datos personales por correo electrónico.

* Si decides abrir el mensaje que te llegó, jamás utilices el enlace adjunto al mail. Para acceder a esa web usa el buscador.

* Sobre todo rechaza de inmediato los correos que te piden facilitar tus datos.

SCAM

El SCAM se emplea para referirse a las estafas por medios electrónicos. En la mayoría de los casos, se pretende estafar económicamente por medio del engaño presentando una supuesta donación a recibir o un premio de lotería al que se accede previo envío de dinero, herencias millonarias, ofertas de trabajo y supuestas acciones caritativas que implican un reembolso. Las cadenas de correos electrónicos engañosas pueden ser scams si hay pérdida monetaria y hoax cuando sólo hay engaño.

CONSEJOS ​ * Desconfía de los correos que te ofrecen cualquier tipo de premio, más de los que te dicen que te darán tu recompensa si depositas un monto determinado.

* Si en caso fuiste víctima de estafa, denúncialo ante las autoridades. Ellos pueden rastrear desde donde vienen esos correos maliciosos.

Muchas de los correos electrónicos maliciosos buscan obtener tus contraseñas personales y bancarias. (Foto: Pixabay)

MALWARE

El Malware es un programa malicioso que hace referencia a cualquier tipo de software maligno que trata de afectar a un ordenador, a un teléfono celular u otro dispositivo. Suelen llegar acompañados de correos con archivos adjuntos que si son descargado pueden hacer que tu equipo resulte infectado. Una vez que logran su objetivo roban nuestros datos personales, incluidas contraseñas; utilizan nuestro equipo para enviar correos con virus; capturar las pulsaciones del teclado, imágenes de nuestra pantalla y de la webcam para enviarlas al delincuente; robar información de nuestra agenda de contactos y borrar y/o modificar archivos de nuestro equipo.

CONSEJOS ​ * Desconfía del archivo, así parezca inofensivo, pero si decidiste abrirlo, antes utiliza un antivirus actualizado. Algunos de ellos no tienen archivos adjuntos sino enlaces que nos lleven a su descarga.

* Si los mails llegan a correos no deseados, descártalos y no los abras ni descargues.

* Si el correo de un amigo fue infectado, podría ser que te envíe este tipo de programas.

SPAM

Los Spam hacen referencia a los mensajes no solicitados, no deseados o con remitente no conocido (o incluso correo anónimo o de falso remitente), habitualmente de tipo publicitario. Por lo general son enviados en grandes cantidades por lo que perjudican de alguna manera al receptor. Proceden también de nuestras redes sociales a modo de notificaciones.

CONSEJOS ​ * No contestarlos, caso contrario lo usarán para confirmar que tu correo es válido.

* Evita escribir tu dirección en páginas públicas de internet como foros.

* Si es una suscripción, al pie del mensaje hay una opción para cancelarla.

* Si proviene de tus redes sociales, configura la sección notificaciones. * Usa los servicios antispam que proporcionan los servicios gestores de correo electrónico.

Jamás abras un correo de un desconocido. Siempre desconfía.(Foto: Pixabay)

HOAX

Hoax o bulo es una falsedad articulada de manera deliberada para que sea percibida como verdad. A diferencia del fraude, el cual tiene normalmente una o varias víctimas específicas y es cometido con propósitos delictivos y de lucro ilícito, este tiene como objetivo el ser divulgado de manera masiva y puede resultar muy destructivo. Algunos ejemplos de ellos es el llamado a la solidaridad solicitando trasplantes o donaciones de sangre, historias irreales que se llegan a convertir en “leyendas urbanas”.

CONSEJOS ​ * No reenviarla para romper con la cadena.

* Buscar información sobre ella y si un amigo o familiar te la manda, busquen información en internet de sus peligros.