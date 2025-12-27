Por lo general, luego de las fiestas de fin de año, muchas personas suelen salir de vacaciones o solicitar algunos días de descanso. Estos son aprovechados al máximo con el objetivo de salir de la rutina, ya sea visitando atractivos destinos turísticos o simplemente optando por quedarse en casa junto a sus seres queridos. Sin embargo, pese a que se mantienen desconectado del trabajo, es usual que lleguen mensajes o correos urgentes a sus bandejas, por lo que se convierte en un dolor de cabeza. De esta manera, con ayuda de la tecnología, este problema puede desaparecer por completo gracias a la función “No molestar” del correo electrónico, la cual puede activarse en simples pasos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO ACTIVAR LA FUNCIÓN ‘NO MOLESTAR’ EN EL CORREO ELECTRÓNICO?

Con el objetivo de que las personas disfruten plenamente de sus vacaciones o realicen actividades alejadas del trabajo, la plataforma Tech Bill explicó los pasos para activar una función, que permitirá desconectarse durante los días de descanso. En el caso de Outlook, el primer paso será ingresar a ‘Configuración’ y deslizar hasta ‘Notificaciones’. Tras ello, se deberá dar clic en la función ‘No molestar’ y escoger el tiempo que se desea mantenerlo activo: ‘Hasta que lo desactive’, ‘Durante una hora’ o ‘Hasta mañana’. Mientras que para Gmail, los usuarios deberán acceder a la configuración de su cuenta hasta ubicar ‘Notificaciones’ y seleccionar ‘Todos’, ‘Solo prioridad alta’ o ‘Ninguno’. Es importante mencionar que, en cualquiera de las dos opciones, se deberá desactivar la función manualmente al volver de las vacaciones.

¿CÓMO TRANSFORMAR UN CELULAR VIEJO EN UNA CÁMARA DE SEGURIDAD?

A través de la plataforma especializada Computer Hoy, se conoció que un celular viejo, sin importar la marca, puede ser de gran utilidad para muchas viviendas, siempre que cuente con una buena batería que dure muchas horas, conexión a internet y un trípode o rack. Al cumplir con estos requisitos indispensables, será necesario que se descargue la aplicación Alfred (disponible en Play Store y App Store), que permitirá detectar movimientos, grabar los videos en la nube y ofrecer audio bidireccional. De hecho, para aprovechar su funcionalidad se deberá contar con el aplicativo, tanto en el móvil usado como en el nuevo, a fin de realizar el respectivo monitoreo.

De esta manera, la configuración de Alfred resulta simple: en el dispositivo antiguo, la aplicación solicita definir el uso que se le dará, ya sea para cuidar a un bebé, vigilar una vivienda o negocio, o monitorear a un adulto mayor o una mascota. Una vez realizada la elección, la cámara principal se activa automáticamente. Tras ello, se deberá configurar el app en el móvil nuevo, es decir, seleccionar la opción ‘Reproductor’ en lugar de Cámara, así como disfrutar de otras funcionalidades. Es importante tener en cuenta que ambos dispositivos deben estar vinculados a la misma cuenta de Google, lo que implica haber iniciado sesión con el correo electrónico de Gmail en cada uno de ellos.