La dirección IP es el número asignado a cada dispositivo que se conecta a Internet. Ahora mismo, el dispositivo desde el que estás conectado tiene un número que lo identifica ante la red y que no tiene otro dispositivo en ningún lugar del mundo. Y hay maneras de saber cuál es.

IP es el acrónimo de Internet Protocol, y cada dirección IP constituye un código que indica cómo y hacia dónde debe dirigirse la información de la red a la que te encuentras conectado. Lo interesante del caso es que cada dispositivo que conectes a tu red cuenta también con su propia dirección IP, asignada en este caso por tu router y –en este caso–cambiará si te conectas a otra red.

Cada dispositivo cuenta en realidad con dos direcciones IP: una es pública, la cual sirve para comunicarse con redes y dispositivos externos; y la otra es privada, la cual permite que el dispositivo entre en conexión con tu router.

¿Cómo es una dirección IP?

Una dirección IP es una serie de cuatro números que van desde el 0 hasta el 255, separados por puntos. Así, una dirección IP puede ir desde el 0.0.0.0 hasta el 255. 255. 255. 255. Sin embargo, estas direcciones no son aleatorias, sino que son generados y asignados matemáticamente por la Autoridad de números asignados de Internet (Internet Assigned Numbers Authority o IANA), una división de la Corporación de Internet para números y nombres asignados (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers o ICANN).

La ICANN es una organización sin fines de lucro creada el 18 de septiembre de 1998 con el fin de gestionar la asignación de las direcciones IP en todo el mundo. Por poner un ejemplo: cuando uno compra un dominio en Internet debe pagar una tarifa a una empresa que actúa como nexo y que paga una tarifa a ICANN para poder registrarlo.

Conocer tu dirección IP puede servir para configurar un servidor, vincular algún dispositivo como una impresora o hacer conexiones entre dispositivos vinculados a la misma red. Por otro lado las direcciones IP tiene también información de geolocalización del dispositivo. Sin embargo, tu dirección IP puede ser usada por personas inescrupulosas para espiar tu actividad en la red.

¿Cómo saber mi dirección IP?

Para saber la dirección IP de la red a la que estás conectado en este momento solo es necesario buscar en Google alguna página que responda a la pregunta: ¿Cuál es mi dirección IP? La mayoría de estas webs solamente brindan información limitada sobre tu dirección IP pública. Sin embargo, para conocer la IP privada de tus dispositivos puedes seguir los siguientes pasos.

¿Cómo saber mi dirección IP en Windows?

Busca “cmd” (sin las comillas) mediante la barra de búsqueda de Windows.

En el cuadro, escribe “ipconfig” (sin las comillas) para encontrar la información.

¿Cómo saber mi dirección IP en Mac?

Entra a Preferencias del sistema.

Selecciona Red y deberías poder ver la información.

¿Cómo saber mi dirección IP en Android?

Entra en los ajustes de la red wifi

Selecciona la red a la que estás conectado y el teléfono te mostrará cuál es tu dirección.

¿Cómo saber mi dirección IP en iPhone?

Entra a Configuración.

Selecciona Wi-Fi y haz clic en la “i” en un círculo que está junto a la red en la que te encuentra

La dirección IP debe estar visible en la pestaña DHCP.

