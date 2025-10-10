Los centros comerciales se han convertido en uno de los lugares más visitados por personas de todas las edades, con el objetivo de adquirir productos de todo tipo y precio. Sin embargo, en el mundo existen este tipo de establecimientos con una moderna infraestructura que se caracterizan por tener un estilo glamuroso y que parecen pequeñas ciudades. De hecho, dentro de ellos se pueden encontrar restaurantes, salas de cine, parques temáticos, marcas de lujo y una amplia variedad de opciones de entretenimiento que llama la atención de muchas personas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS 7 CENTROS COMERCIALES MÁS LUJOSOS EN EL MUNDO?

En diversos países del mundo existen 7 centros comerciales que son considerados como los más lujosos, debido a que cuentan con firmas de lujo, una arquitectura moderna y vanguardista, servicios exclusivos que incluyen hoteles y restaurantes gourmet, además de experiencias de ocio únicas, como pistas de patinaje sobre hielo o acuarios. Estos complejos están ubicados en zonas exclusivas de lugares, donde se ofrecen gratas experiencias y entretenimiento. A continuación, la plataforma Perú Retail compartió un listado de los establecimientos más exclusivos:

The Dubai Mall, Dubái (Emiratos Árabes Unidos): Este centro comercial se posiciona como el segundo más grande del mundo por superficie total, recibiendo cada año a más de 100 millones de visitantes. Este emblemático destino, que cuenta con un acuario y zoológico submarino, se ha consolidado como una parada obligatoria para los amantes de las compras de lujo, al reunir cientos de marcas exclusivas y una amplia oferta gastronómica de primer nivel. También tiene una pista de patinaje olímpica, un cine de 22 pantallas y el KidZania, un parque temático educativo para menores de edad.

Mall of the Emirates, Dubái (Emiratos Árabes Unidos): El establecimiento destaca por su icónico Fashion Dome, un espacio exclusivo que reúne más de 80 reconocidas marcas de lujo. Los visitantes pueden disfrutar de una experiencia de compras ilimitada y acceder al servicio de conserjería, que les permite dejar sus bolsas para ser guardadas o gestionadas cómodamente durante su recorrido. Además ofrece a sus usuarios una experiencia gastronómica de primera calidad con lujosos restaurantes. El centro comercial es reconocido por albergar Ski Dubai, la primera estación de esquí cubierta del Medio Oriente, que ofrece pistas de nieve real, un parque temático invernal y la posibilidad de interactuar con pingüinos.

Grand Canal Shoppes, Las Vegas (Estados Unidos): Este mall está situado dentro del Venetian Resort en Las Vegas, el Grand Canal Shoppes recrea con precisión la atmósfera y los canales de Venecia, ofreciendo una experiencia de compra inigualable. Este lujoso centro comercial alberga más de 160 tiendas y marcas exclusivas distribuidas a lo largo de sus canales navegables, donde los visitantes pueden disfrutar de un paseo en góndola privada mientras exploran las boutiques La recreación de los canales y la arquitectura veneciana, con sus puentes y góndolas, ofrece un entorno encantador y romántico, perfecto para disfrutar de una experiencia de compras y entretenimiento única.

Yorkdale Mall, Toronto (Canadá): Conocido como "el Centro del Estilo", este complejo comercial es célebre por reunir la mayor concentración de marcas de lujo en todo Canadá. Inaugurado en 1964, llegó a ostentar el título del centro comercial cubierto más grande del mundo, aunque hoy ya no conserva ese récord. A lo largo de su historia, destacó por ser el punto de partida elegido por numerosas marcas internacionales para abrir sus primeras tiendas en territorio canadiense .

Villaggio Mall, Doha (Catar): Este centro comercial de lujo destaca por su elegante arquitectura inspirada en Venecia, que recrea un ambiente europeo lleno de encanto. En su interior alberga cientos de marcas exclusivas distribuidas a lo largo de su famosa calle comercial, la Via Domo, un espacio dedicado íntegramente a las firmas de alta gama y las experiencias de compra premium. Para acceder a esta zona, los visitantes pueden hacerlo a pie o disfrutar de un recorrido en góndola por el canal que atraviesa parte del complejo, añadiendo un toque pintoresco y sofisticado a la experiencia de compra.

Galleria Vittorio Emanuele II, Milán (Italia): Nombrada en honor al primer rey de Italia, esta galería es el centro comercial más antiguo de la lista, inaugurado en 1877. Considerado un ícono histórico de Milán, alberga algunos de los comercios más antiguos de la ciudad y es reconocido por ser la sede de la tienda insignia de Prada. Popularmente conocida como "el salón de Milán", combina elegancia y tradición, destacando por su imponente cúpula de vidrio y hierro forjado, así como por sus elaborados mosaicos en el suelo, que la convierten en una auténtica joya arquitectónica del siglo XIX.

K11 Musea, Tsim Sha Tsui (Hong Kong): Situado en Tsim Sha Tsui, Hong Kong, este centro comercial fue concebido como una experiencia inmersiva que va más allá del concepto tradicional de compras. Aunque reúne una amplia selección de marcas de lujo, su propuesta se centra en fusionar innovación, cultura y creatividad. El edificio, diseñado por arquitectos de prestigio internacional, destaca por su arquitectura sostenible y la incorporación de espacios verdes que invitan al descanso y la contemplación. En este lugar, el lujo se combina con la inspiración y el bienestar, creando un entorno único para los visitantes.

¿EN QUÉ MOMENTO SE PUEDE RESERVAR UN VUELO?

De acuerdo con la plataforma Travel Leisure, una de las aplicaciones más utilizadas para viajar por miles de internautas en la actualidad es Google Flights, que permite comparar y rastrear precios de pasajes aéreos de cientos de aerolíneas y agencias de viaje. Por consiguiente, el periodo ideal para hacer uso de este beneficio es con una anticipación de 60 días respecto a la fecha prevista de viaje. Es decir, es necesario configurar las alertas de precios de la plataforma a fin de obtener las mejores ofertas. Eso no es todo, según datos de Google, los viajeros pueden reducir gastos al optar por vuelos con escala, permitiéndoles ahorrar en promedio hasta un 22 % frente a las rutas directas.

Por su parte, los expertos en viajes sugirieron buscar vuelos entre lunes y miércoles, ya que se obtiene hasta un 13 % de descuentos, lo cual representa un ahorro en los bolsillos de los usuarios. No obstante, precisaron que elegir días específicos para comprar boletos no representa una gran diferencia, pues el día más económico para adquirir un vuelo resulta apenas 1,3 % más barato que el más costoso. “Las mejores ofertas generalmente se pueden encontrar al reservar en cualquier momento entre mediados de octubre y mediados de noviembre”, explicó Google.