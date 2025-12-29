El inicio de un nuevo año siempre llega acompañado de esperanza, deseos y rituales que buscan atraer lo mejor para los próximos meses. Las cábalas de Año Nuevo son tradiciones populares en muchos países de Latinoamérica y el mundo, y se mantienen vigentes porque conectan con la intención de comenzar con energía positiva. Si quieres arrancar el 2026 con el pie derecho, aquí te compartimos cinco cábalas infaltables para atraer amor, prosperidad, salud y nuevas oportunidades.

5 cábalas para el año nuevo 2026

1. Vestir ropa interior de colores para atraer lo que deseas en 2026

Una de las cábalas más conocidas y practicadas es elegir el color correcto de la ropa interior para la noche del 31 de diciembre. Cada color representa un deseo específico para el año que comienza.

Amarillo: atrae dinero, abundancia y éxito profesional.

atrae dinero, abundancia y éxito profesional. Rojo: ideal para quienes buscan amor, pasión o fortalecer relaciones.

ideal para quienes buscan amor, pasión o fortalecer relaciones. Verde: se asocia con la salud, el equilibrio y la renovación.

se asocia con la salud, el equilibrio y la renovación. Blanco: simboliza paz, armonía y claridad mental.

Para potenciar esta cábala, se recomienda estrenar la prenda y usarla justo al recibir el Año Nuevo.

2. Comer las 12 uvas para cumplir deseos mes a mes

Otra tradición clásica es comer 12 uvas al ritmo de las campanadas de medianoche. Cada uva representa un mes del año y, con cada una, se debe pedir un deseo específico.

Esta cábala invita a reflexionar sobre lo que realmente quieres lograr en el 2026, ya sea en el ámbito personal, laboral o emocional. Algunos incluso preparan una lista previa de deseos para no improvisar y concentrar mejor su energía.

3. Dar la vuelta a la manzana con una maleta para atraer viajes

Si sueñas con conocer nuevos destinos, mudarte o viajar más durante el 2026, esta cábala es para ti. Consiste en salir de casa con una maleta y dar la vuelta a la manzana justo después de la medianoche.

El significado simbólico es claro: abrir los caminos, atraer movimiento y nuevas experiencias. No importa si la maleta está vacía o llena; lo esencial es la intención y la visualización de los lugares que deseas visitar.

4. Quemar lo viejo para dejar atrás lo negativo

Escribir en un papel todo aquello que deseas dejar en el pasado —malas experiencias, miedos, frustraciones o situaciones negativas— y quemarlo es una cábala poderosa de liberación emocional.

Este ritual simboliza cerrar ciclos y empezar el 2026 sin cargas. Tras quemar el papel, muchas personas acompañan el momento con pensamientos positivos o agradecimientos, reforzando así la sensación de renovación y comienzo.

5. Atraer prosperidad colocando billetes y monedas en casa

Para llamar a la abundancia económica, una cábala muy extendida es colocar billetes o monedas en lugares estratégicos al iniciar el Año Nuevo: billeteras, bolsillos, zapatos o incluso debajo del plato durante la cena.

Algunos también recomiendan recibir el año con dinero en la mano o llenar los bolsillos como símbolo de que el 2026 estará marcado por estabilidad financiera, oportunidades laborales y crecimiento económico

Más allá de las tradiciones, las cábalas funcionan como recordatorios simbólicos de nuestros deseos y metas. Practicarlas nos ayuda a comenzar el año con optimismo, enfoque y motivación. El 2026 puede convertirse en un año increíble si lo recibes con actitud positiva, agradecimiento y la determinación de hacer realidad tus sueños.