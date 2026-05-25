La falta de profesionales calificados se ha convertido en uno de los principales desafíos para las organizaciones a nivel global. Un estudio de la firma de recursos humanos ManPower revela que el 75% de compañías en el mundo enfrenta dificultades para encontrar perfiles adecuados para posiciones estratégicas debido a la escasez de talento. Frente a este escenario, especialistas en educación advierten sobre la necesidad de replantear la formación superior y priorizar el desarrollo de capacidades alineadas con las nuevas exigencias del mercado laboral. Si eres dueño de una empresa o tienes como meta serlo en un futuro a corto plazo, es necesario que te informes con lo que te vamos a contar sobre este tema en las siguientes líneas.

¡Atención! Este es el principal problema que afrontan las empresas en el mundo durante 2026

“Estamos pasando de la era de los títulos para toda la vida a la era de las ‘competencias para el momento”, señaló Jimmy Túllume Salazar, gerente general de ICACIT, entidad acreditadora especializada en programas universitarios STEM y Arquitectura en América Latina.

El ejecutivo explicó que las microcredenciales han ganado protagonismo porque permiten acreditar conocimientos puntuales en menor tiempo y responder con mayor rapidez a los cambios del entorno profesional. “Hoy, un profesional necesita demostrar habilidades específicas en tiempo récord. Las microcredenciales no reemplazan al grado académico, pero son los ladrillos que permiten construir una carrera resiliente y actualizada”, indicó.

¿Qué más debes saber sobre este tema de gran interés en el mundo empresarial?

La discusión cobra relevancia en medio de un contexto marcado por la transformación digital, la automatización y el avance de la inteligencia artificial. Según la UNESCO, estos cambios están modificando aceleradamente las dinámicas del empleo y obligan a los trabajadores a actualizar sus habilidades de manera permanente para mantenerse vigente y con opciones de ser contratados en el mercado laboral.

En ese contexto, las microcredenciales surgen como certificaciones breves y verificables que validan competencias específicas. Aunque su demanda crece a nivel internacional, en el Perú todavía existe el reto de integrarlas de forma más efectiva al sistema universitario tradicional y alinearlas con las necesidades del sector empresarial.

Para ICACIT, el concepto de calidad educativa también viene cambiando y hoy debe evaluarse a partir de tres factores clave:

El aprendizaje a lo largo de toda la vida: La capacidad de las personas para adquirir, actualizar y transformar sus conocimientos, habilidades y competencias de manera continua, a lo largo de todas las etapas de su vida y en diversos contextos. Validación de competencias blandas: La certificación de habilidades como el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos, que son las más difíciles de automatizar. Capacidad educativa: Que las universidades puedan preparar a sus estudiantes en capacidades que el mercado requiere. Para ello, las certificaciones que las casas de estudio puedan adquirir son más que importantes.

Una proyección que nos invita a estar preparado para el futuro

A ello se suma una proyección de Dell Technologies y el Institute for the Future, que estima que el 85% de los trabajos que existirán en 2030 aún no han sido creados, impulsados por la digitalización y la inteligencia artificial.

“Si no avanzamos hacia un modelo basado en competencias, seguiremos formando profesionales que rápidamente quedarán desactualizados. La educación continua ya no es opcional, sino una necesidad”, concluyó Túllume.