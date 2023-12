Durante 8 años aproximadamente, Pedro Suárez-Vértiz fue la voz de Arena Hash, icónica banda de pop rock que tuvo gran éxito en los 80, pero lamentablemente una afección impide que pueda comunicarse verbalmente. Por ese motivo, el intérprete de “Cuando Pienses en Volver” recurre a las redes sociales con cierta frecuencia, y apoyado por su esposa, afronta cada situación negativa que le toca vivir. A propósito de la enfermedad que padece, te contamos qué dijo Cynthia Martínez y cómo fue su proceso de aceptación tras el diagnóstico recibido.

¿CUÁL FUE LA CONMOVEDORA REVELACIÓN QUE DIJO LA ESPOSA DE PEDRO SUÁREZ-VÉRTIZ SOBRE LA ENFERMEDAD QUE AQUEJA AL ICÓNICO MÚSICO?

El matrimonio conformado por Cynthia Martínez y Pedro Suárez-Vértiz ya cumplió 30 años viviendo entre el éxito y las penas representadas en una enfermedad degenerativa que los ha unido mucho más, pero en su momento resultó muy difícil de sobrellevar.

La esposa del icónico músico e intérprete de actualmente 54 años, se presentó en el set de “Magaly TV, La Firme” para concederle una exclusiva entrevista a Magaly Medina, y revelar pasajes inéditos de la convivencia con el ex Arena Hash.

“No sabía qué era cuando lo diagnosticaron, ni siquiera sabía que existía esa enfermedad”, recordó Cynthia Martínez, manifestando además que “antes no podía hablar, me ponía a llorar a los 5 minutos”.

Con respecto a la enfermedad padecida por Pedro Suárez-Vértiz desde hace más de 10 años, contó, también, que tras el periodo de aceptación que lo tocó asumir, “di el siguiente paso y si puedo ayudar a gente con ello, bienvenido sea”, resaltando que lo pudo lograr apelando a su madurez, valentía y coraje.

¿QUÉ ENFERMEDAD PADECE PEDRO SUÁREZ-VÉRTIZ DESDE HACE MÁS DE 10 AÑOS?

Hace más de 10 años, Pedro Suárez-Vértiz fue diagnosticado con Parálisis Bulbar, una Enfermedad de la Neurona Motora (ENM) que afecta a las neuronas motoras inferiores del tallo cerebral, causando habla arrastrada y dificultad para masticar y tragar.

Desde entonces su vida cambió alejándolo de los escenarios, y aunque no tiene cura y la esperanza de vida dependerá de cómo evolucionen sus síntomas, el icónico intérprete peruano se trata mediante la ingesta de medicamentos disponibles para desacelerar el avance de la afección.

¿CÓMO AFRONTA PEDRO SUÁREZ-VÉRTIZ SU VIDA LEJOS DE LOS ESCENARIOS POR LA ENFERMEDAD QUE PADECE SEGÚN CYNTHIA MARTÍNEZ?

En exclusiva para la televisión peruana, Cynthia Martínez aceptó brindarle una extensa entrevista a Magaly Medina, y aprovechar la ocasión para confesar la razón por la cual Pedro Suárez-Vértiz no volvió a salir a las calles para caminar o dar un paseo.

Básicamente, indicó que el motivo de dicha decisión tomada por el músico peruano de actualmente 54 años radica en la exposición a la “compasión” que quiere evitar y las personas podrían sentir al verlo con un semblante diferente producto de la ENM que padece desde hace más de 10 años.

“Los amigos van a la casa a verlo y se le ha dado una obsesión por invitarle comida a la gente, es su nuevo tic”, contó en exclusiva Cynthia Martínez, a la misma vez que dijo que Pedro Suárez-Vértiz “prefiere estar tranquilo, tampoco sale a la calle” ya que “... hay mucha compasión, entonces prefiere guardarse”.