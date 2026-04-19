Por Redacción EC

La modernidad promueve transformaciones y trae consigo mejoras en términos arquitectónicos, generando así el embellecimiento de ciudades a nivel global. A propósito de urbes que generan expectativa, hoy llaman la atención los avances entorno a construcción del que pasa a denominarse como el edificio más alto de América Latina, y esto gracias a casi 500 metros de elevación, 100 pisos, y también ambientes donde el lujo no tiene límites. Próximo a inaugurarse, ahora te compartimos los detalles al respecto, y acerca de un rascacielo que promete romper todos los récords a nivel regional.

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ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.