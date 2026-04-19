La modernidad promueve transformaciones y trae consigo mejoras en términos arquitectónicos, generando así el embellecimiento de ciudades a nivel global. A propósito de urbes que generan expectativa, hoy llaman la atención los avances entorno a construcción del que pasa a denominarse como el edificio más alto de América Latina, y esto gracias a casi 500 metros de elevación, 100 pisos, y también ambientes donde el lujo no tiene límites. Próximo a inaugurarse, ahora te compartimos los detalles al respecto, y acerca de un rascacielo que promete romper todos los récords a nivel regional.

EL EDIFICIO MÁS GRANDE DE AMÉRICA LATINA QUE CONTARÁ CON 100 PISOS ELEVADOS A CASI 500 METROS

La construcción de grandes obras suele entregarnos imágenes donde en términos de altura, algunos edificios llaman la atención, y desde América Latina dándose a conocer detalles entorno al venidero lanzamiento de proyecto que superará tanto expectativas como dimensiones.

Combinando espacios residenciales y corporativos, la Torre Obispado ubicada en la ciudad mexicana de Monterrey hoy representa toda una joya para el país, ofreciendo diseño futurista mediante 63 niveles que sin embargo pasarán a verse opacados por la venidera inauguración del Rise Tower también regiomontano.

Un total de 484 metros de altura, según cifras oficiales, terminarán haciendo que el edificio desarrollado por ANCORE Group, y previsto para operar desde fines de 2026, se convierta en el más elevado de América Latina contando con los siguientes atributos:

96 pisos

Más de 4,300 m2 de áreas verdes

35 niveles de oficinas inteligentes / 10 niveles de hotel / 22 niveles de departamentos / 4 niveles de comercio

Más de 8,000 m2 de amenidades

En relación a tanto la Torre Obispado de Monterrey como el próximo Rise Tower inaugurado, te contamos que a nivel latinoamericano, también resaltan las dimensiones de la Costanera Center chilena con 300 metros de altura, el JW Marriott de Panamá, y el Yachthouse Residence Club brasileño.

EN PERÚ ESTE EDIFICIO SOBRESALE COMO EL MÁS ALTO DEL PAÍS

El Perú pudo evidenciar entre el 2013 y 2015, y mientras recorría la ciudad de Lima, cómo es que se iba gestando lo que hoy representa la construcción de una megaestructura situada en una zona céntrica y cuyo edificio catalogado como el más alto del país es ocupado actualmente por trabajadores pertenecientes al Estado.

Si bien el corazón financiero capitalino está ubicado en el distrito de San Isidro, jurisdicción donde operan las principales empresas y negocios como Ripley, La Positiva e Interbank en el límite con La Victoria, algunos kilómetros más hacia el lado este figura localizado un enorme rascacielos compuesto por 30 pisos y convertido desde hace 9 años aproximadamente en la primera obra inteligente de la administración pública que continúa simbolizando un Hito Cultural.

De acuerdo a información proporcionada por Cosapi, reconocida empresa de ingeniería encargada de construirlo, y Arquitectonica, compañía de Bernardo Fort-Brescia, quien se encargó de diseñarlo, la sede institucional del Banco de la Nación (BN) con 140 metros de altura, es el edificio más alto del Perú, dejando relegada a emblemáticas entidades financieras que cuentan, también, con gran infraestructura, gracias a la tecnología de última generación usada para cimentarlo.

Por ejemplo, la construcción de dicha torre se llevó a cabo empleando el sistema de encofrado “autotrepante” que permite construir un piso cada seis días, y entre otros atributos, podemos destacar que su estructura operativa sostenible permite ahorrar energía, así como proteger el medio ambiente.

Las oficinas del BN pertenecientes al Estado peruano, y que demandaron una inversión de más de 150 millones de dólares, se posan en línea orientada hacia la avenida Javier Prado Este y las entradas secundarias en la Av. Arqueología donde también está situada la sede del Ministerio de Educación (Minedu) dentro del céntrico y comercial distrito de San Borja.

POR ESTAS RAZONES LA TORRE DEL BN ES CONSIDERADA COMO EL EDIFICIO MÁS ALTO DEL PERÚ