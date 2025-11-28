La modernidad promueve transformaciones y trae consigo mejoras en términos arquitectónicos, generando así el embellecimiento de ciudades a nivel global. Con respecto a la construcción y ubicación de rascacielos por el mundo, ahora vamos a referirnos a aquel edificio situado en América Latina que llama la atención por ser el más alto de la región, pero dentro de muy poco pasará a convertirse en el segundo detrás de novedosa e imponente infraestructura.

ESTE IMPONENTE EDIFICIO SUPERARÁ AL QUE HOY FIGURA COMO EL MÁS ALTO DE AMÉRICA LATINA

La construcción de grandes obras suele entregarnos imágenes donde en términos de altura, algunos edificios llaman la atención, y desde América Latina dándose a conocer detalles entorno al venidero lanzamiento de proyecto que superará tanto expectativas como dimensiones.

Combinando espacios residenciales y corporativos, la Torre Obispado ubicada en la ciudad mexicana de Monterrey hoy representa toda una joya para el país, ofreciendo diseño futurista mediante 63 niveles que sin embargo pasarán a verse opacados por la venidera inauguración del Rise Tower también regiomontano.

Un total de 484 metros de altura, según cifras oficiales, terminarán haciendo que el edificio desarrollado por ANCORE Group, y previsto para operar desde fines de 2026, se convierta en el más elevado de América Latina contando con los siguientes atributos:

96 pisos

Más de 4,300 m2 de áreas verdes

35 niveles de oficinas inteligentes / 10 niveles de hotel / 22 niveles de departamentos / 4 niveles de comercio

Más de 8,000 m2 de amenidades

En relación a tanto la Torre Obispado de Monterrey como el próximo Rise Tower inaugurado, te contamos que a nivel latinoamericano, también resaltan las dimensiones de la Costanera Center chilena con 300 metros de altura, el JW Marriott de Panamá, y el Yachthouse Residence Club brasileño.

EL EDIFICIO MÁS ALTO DEL PERÚ QUE CUENTA CON HELIPUERTO Y 12 ASCENSORES

El Perú pudo evidenciar entre el 2013 y 2015, y mientras recorría la ciudad de Lima, cómo es que se iba gestando lo que hoy representa la construcción de una megaestructura situada en una zona céntrica y cuyo edificio catalogado como el más alto del país es ocupado actualmente por trabajadores pertenecientes al Estado.

Si bien el corazón financiero capitalino está ubicado en el distrito de San Isidro, jurisdicción donde operan las principales empresas y negocios como Ripley, La Positiva e Interbank en el límite con La Victoria, algunos kilómetros más hacia el lado este figura localizado un enorme rascacielos compuesto por 30 pisos y convertido desde hace 9 años aproximadamente en la primera obra inteligente de la administración pública que continúa simbolizando un Hito Cultural.

De acuerdo a información proporcionada por Cosapi, reconocida empresa de ingeniería encargada de construirlo, y Arquitectonica, compañía de Bernardo Fort-Brescia, quien se encargó de diseñarlo, la sede institucional del Banco de la Nación (BN) con 140 metros de altura, es el edificio más alto del Perú, dejando relegada a emblemáticas entidades financieras que cuentan, también, con gran infraestructura, gracias a la tecnología de última generación usada para cimentarlo.

Por ejemplo, la construcción de dicha torre se llevó a cabo empleando el sistema de encofrado “autotrepante” que permite construir un piso cada seis días, y entre otros atributos, podemos destacar que su estructura operativa sostenible permite ahorrar energía, así como proteger el medio ambiente.

Las oficinas del BN pertenecientes al Estado peruano, y que demandaron una inversión de más de 150 millones de dólares, se posan en línea orientada hacia la avenida Javier Prado Este y las entradas secundarias en la Av. Arqueología donde también está situada la sede del Ministerio de Educación (Minedu) dentro del céntrico y comercial distrito de San Borja.

LAS CARACTERÍSTICAS MÁS RESALTANTES DEL EDIFICIO MÁS ALTO DEL PERÚ

Diseño de 2 columnas en forma de cuña inclinadas 2 grados hacia el exterior.

Fachada en muro cortina de cristal insulado semirreflejante.

El frontis cuenta con la seguridad de unos bolardos en forma de letras que conforman el nombre del BN y 2 láminas de agua como barrera suplementaria.

El hall de entrada cuenta con 3 alturas (15 metros) y 2 recepciones en ambos accesos.

Flujo de personas se regula mediante 12 ascensores, otros 2 ascensores panorámicos e igual cantidad de montacargas.

Los 12 ascensores, distribuidos en 2 baterías de 6, son los más rápidos del país con una velocidad promedio de 4 metros por segundo.

Torre cuenta con helipuerto y un sistema de 16 disipadores de energía sísmica entre los pisos 23 y 30.