La práctica de deportes como el fútbol logra llevarse a cabo gracias a infraestructuras adecuadas, y sobre todo aforos que permiten recibir a miles de espectadores. Ahora la cantidad de aficionados que puede albergar un estadio, termina llamando la atención de medios y ciudadanos que viven en país de América Latina donde viene construyéndose gracias a financiamiento chino, el gran recinto cuya tecnología incluso haría eclipsar al mismísimo Maracaná brasileño.

EL ESTADIO CONSTRUIDO EN AMÉRICA LATINA QUE CUENTA CON FINANCIAMIENTO CHINO Y PROMETE SUPERAR AL MARACANÁ

Transcurren los meses hacia el 2026, y desde América Latina, medios reportan los detalles entorno a la edificación de modernas instalaciones deportivas como aquellas vinculadas a recinto cuya modernidad haría que supere al mítico Maracaná brasileño.

Desde Centroamérica puntualmente, hoy llega la noticia referente a los avances del que proyecta ser el Estadio Nacional de El Salvador gracias a construcción realizada por parte de China State Construction e inversión ascendente a los 100 millones de dólares.

Con capacidad para 50 mil personas, y posibilidad de llegar a 60 mil, dicho recinto le ofrecerá a sus espectadores una infraestructura donde resalta la habilitación de área designada para Personas con Discapacidad (PCD), por ejemplo, y asimismo diseño que contempla la incorporación de dos canchas de baloncesto y zona polideportiva destinada a la práctica de otras disciplinas.

Proyectado para inaugurarse en 2027, el Estadio Nacional representa un “proyecto emblemático de la cooperación entre China y El Salvador”, refería el presidente ad honórem del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Yamil Bukele, durante ceremonia de donación de la maqueta arquitectónica mediante la cual logra visibilizarse cómo quedaría construido en los terrenos de la antigua Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios (Antiguo Cuscatlán).

OTRAS DE LAS MÁS RESALTANTES CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTA EL MODERNO ESTADIO NACIONAL DE EL SALVADOR

Iluminación LED de nivel FIFA, y apta para las transmisiones en ultra alta definición.

Pantallas gigantes y sistemas digitales integrados que buscan mejorar la experiencia de los espectadores.

Infraestructura multipropósito e ideal para la práctica del fútbol, y realización de conciertos y eventos culturales.

Accesos y circulación eficientes pensando en las PCD y gran flujo de personas.

Criterios de sostenibilidad gracias al uso de materiales de larga durabilidad y eficiencia energética.

EL PAÍS SUDAMERICANO DONDE SE CONSTRUYE MODERNO E IMPONENTE ESTADIO DE FÚTBOL

Se aproxima el 2026, y junto a ello la posibilidad de ver inaugurado en Sudamérica, un estadio calificado como de “clase mundial” debido a características que repasaremos a continuación.

Desde Colombia, y más puntualmente Bogotá, hoy llega la noticia referente al venidero inicio de construcción de recinto que no solo quedará listo para la práctica del fútbol, y albergar a más de 50 mil espectadores, sino también para acoger otros tipos de eventos gracias a instalaciones cuyos ambientes ofrecerán hasta un Auditorio Filarmónico.

Con tecnología de última generación, el nuevo estadio que “marcará un hito en la infraestructura deportiva del país”, presenta además de grama híbrida, la primera cubierta retráctil de gran escala, e “integrada a un avanzado sistema de estación meteorológica con capacidad de predicción de tormentas”.

“Hoy en el cumpleaños de Bogotá tenemos muchas noticias, el mayor anuncio es que la ciudad tendrá un nuevo estadio que iniciará construcción el primero de marzo del año entrante y el actual estadio seguirá operando durante las obras, la meta que tenemos es que el nuevo estadio esté listo en diciembre de 2027″, revelaba el alcalde de dicha urbe colombiana, Carlos Fernando Galán, a inicios del mes de agosto, confirmando así la edificación de ambicioso proyecto ascendente a los 167 mil metros cuadrados, y liderados también por Sencia y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

¿CUÁL ES EL ESTADIO MÁS GRANDE DEL MUNDO? HOY ALBERGA A MÁS DE 100 MIL ESPECTADORES

A nivel global, el fútbol y otros deportes tienen en diversos recintos a los escenarios ideales para su práctica y la presencia de miles de espectadores, llamando la atención desde hace 30 años el estadio cuyo aforo lo convierte en el más grande del mundo.

En esta oportunidad, nos dirigimos a Asia para referirnos al Primero de Mayo como aquella monumental infraestructura sobre la cual los ciudadanos de Corea del Norte pueden disfrutar de una gran variedad de eventos dada su magnitud, recordándose la vez que hasta fue incluido en Guinness World Records.

Ubicado en la isla Rungra al noroeste de Pyongyang, el estadio más grande del mundo le rinde tributo a magnolia como la flor nacional, y desde julio de 1989 siendo la sede de festivales mundiales de la juventud, por ejemplo, y también de la selección masculina que disputa la AFC Asian Qualifiers.