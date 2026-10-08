Cada año, las naciones alrededor del mundo incorporan en sus calendarios diversas fechas conmemorativas que permiten a la población acceder a jornadas de descanso. Los feriados corresponden a aquellos días establecidos oficialmente por las autoridades en los que los trabajadores pueden disfrutar de un día libre con remuneración. Estas fechas también pueden contribuir a dinamizar actividades como el turismo, el comercio y otros sectores vinculados al movimiento económico. Bajo este contexto, un país ha despertado especial interés por registrar una elevada cantidad de días no laborables durante 2025, mientras que Perú y otras naciones de Sudamérica también podrían formar parte de esta clasificación. La cantidad de jornadas libres varía considerablemente de un territorio a otro, debido a sus propias celebraciones nacionales, religiosas, históricas y culturales. Por ello, conocer cuáles son los países que concentran el mayor número de feriados permite establecer una comparación sobre los días de descanso reconocidos oficialmente en distintas partes del mundo. El ranking reúne datos que pueden generar sorpresa, especialmente al observar la posición que ocupan algunos países de la región.

ESTOS SON LOS PAÍSES DEL MUNDO CON LA MAYOR CANTIDAD DE FERIADOS Y EL QUE LIDERA A NIVEL GLOBAL

La relación de festividades celebradas a nivel global, hoy genera que anualmente personas de diversas partes del mundo puedan disfrutar de asuetos pagados, y así terminar gozando del descanso muchas veces requerido.

Al respecto, el portal de World Population Review hoy llama la atención compartiendo información referente a los países donde se otorga la mayor cantidad de días libres conmemorando acontecimientos importantes, siendo India hacia el 2025, la nación que ocupa el primer lugar de ranking con 42, seguido muy cerca por Nepal (35).

A nivel global, y según lo precisa el World Population Review, la India se erige como el país del mundo con la mayor cantidad de feriados celebrados. (Fuente: iStock) / Christa Boaz

“Casi todas las culturas y países del mundo celebran festividades”, remarca dicha organización, haciendo hincapié además en que algunas son “fiestas públicas casi globales”, y otras figuran asociadas a la religiosidad o cristianismo.

Con respecto a la clasificación anual, resulta importante destacar a los países de Irán, Myanmar y Sri Lanka también, como aquellos con la mayor cantidad de días feriados celebrados, mientras “México, el Reino Unido y Ecuador tienen uno de los menos días festivos de todos los países importantes, con ocho, diez y once días festivos al año, respectivamente”.

En relación a Perú como uno de los varios territorios sudamericanos considerados en ranking 2025 del World Population Review, te contamos que la lista clasifica a solamente 14 asuetos anuales, los mismos que terminan por ubicarla en el puesto 39, mientras estas naciones de América del Sur también figuran incluidas:

Chile, puesto 11 (20 feriados)

Argentina, puesto 13 (19 feriados)

Colombia, puesto 16 (18 feriados)

Venezuela, puesto 40 (14 feriados)

Brasil, puesto 58 (12 feriados)

ESTOS SON LOS 16 FERIADOS NACIONALES QUE SE CONMEMORAN EN PERÚ

1 de Enero, Año Nuevo

Abril, Jueves y Viernes Santo

1 de Mayo, Día del Trabajo

7 de Junio, Batalla de Arica y Día de la Bandera{

29 de Junio, San Pedro y San Pablo

23 de Julio, Día de la Fuerza Aérea del Perú

28 y 29 de Julio, Fiestas Patrias

6 de Agosto, Batalla de Junín

30 de Agosto, Santa Rosa de Lima

8 de Octubre, Combate de Angamos

1 de Noviembre, Día de Todos los Santos

8 de Diciembre, Inmaculada Concepción

9 de Diciembre, Batalla de Ayacucho

25 de Diciembre, Navidad