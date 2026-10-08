Por Redacción EC

Cada año, las naciones alrededor del mundo incorporan en sus calendarios diversas fechas conmemorativas que permiten a la población acceder a jornadas de descanso. Los feriados corresponden a aquellos días establecidos oficialmente por las autoridades en los que los trabajadores pueden disfrutar de un día libre con remuneración. Estas fechas también pueden contribuir a dinamizar actividades como el turismo, el comercio y otros sectores vinculados al movimiento económico. Bajo este contexto, un país ha despertado especial interés por registrar una elevada cantidad de días no laborables durante 2025, mientras que Perú y otras naciones de Sudamérica también podrían formar parte de esta clasificación. La cantidad de jornadas libres varía considerablemente de un territorio a otro, debido a sus propias celebraciones nacionales, religiosas, históricas y culturales. Por ello, conocer cuáles son los países que concentran el mayor número de feriados permite establecer una comparación sobre los días de descanso reconocidos oficialmente en distintas partes del mundo. El ranking reúne datos que pueden generar sorpresa, especialmente al observar la posición que ocupan algunos países de la región.