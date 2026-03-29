Por Redacción EC

A nivel estatal, los gobiernos de la mayoría de países del mundo, incluidos los sudamericanos, tienen en sus fuerzas armadas a las entidades cuya misión es garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial haciendo uso de aeronaves con capacidad de disuasión, por ejemplo. En ese sentido, hoy llama la atención la existencia de naciones que precisamente, y debido a su poderío aéreo, terminan liderando hasta ranking internacionales, siendo América del Sur la región donde ahora bajo mandato de nación muy particular, viene generando expectativa la presentación oficial del primer avión de combate supersónico fabricado sobre propio territorio.

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