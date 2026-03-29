A nivel estatal, los gobiernos de la mayoría de países del mundo, incluidos los sudamericanos, tienen en sus fuerzas armadas a las entidades cuya misión es garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial haciendo uso de aeronaves con capacidad de disuasión, por ejemplo. En ese sentido, hoy llama la atención la existencia de naciones que precisamente, y debido a su poderío aéreo, terminan liderando hasta ranking internacionales, siendo América del Sur la región donde ahora bajo mandato de nación muy particular, viene generando expectativa la presentación oficial del primer avión de combate supersónico fabricado sobre propio territorio.

EL GOBIERNO DE PAÍS DE AMÉRICA DEL SUR QUE HA FABRICADO SU PRIMER AVIÓN DE COMBATE SUPERSÓNICO

Las fuerzas militares de cada país sudamericano, hoy revisten de suma importancia para los gobiernos de turno, y ello buscando garantizar la soberanía e integridad territorial mediante el uso de sofisticadas aeronaves, por ejemplo.

En ese sentido, ahora genera expectativa e incluso a nivel global, el lanzamiento oficial del primer avión de combate de última generación que se fabrica bajo el mandato de Lula da Silva, y tiene el propósito de mejorar “la capacidad operativa de la Fuerza Aérea Brasileña” (FAB).

“Desarrollado y fabricado en Gavião Peixoto (SP), este caza de última generación simboliza poder, innovación e independencia ...”, remarca la FAB mediante comunicado donde además hace hincapié en que “representa un hito histórico y la consolidación de un futuro construido con el conocimiento, la tecnología y la capacidad industrial” del propio país sudamericano.

A través de video compartido vía YouTube, el gobierno a cargo de Lula da Silva, “destaca la importancia estratégica de la aeronave, sus avances tecnológicos y los beneficios para la defensa nacional y la soberanía”, mientras Saab como empresa líder, constructora del F-39 Gripen junto a Embraer, y a la vanguardia del desarrollo y fabricación de aviones de combate, refiere que dicho lanzamiento, hoy “simboliza la solidez de una alianza basada en la confianza, una visión a largo plazo y una verdadera cooperación”.

CARACTERÍSTICAS DEL GRIPEN E DESARROLLADO POR SAAB COMO EL AVIÓN DE COMBATE MÁS MODERNO DEL MUNDO

Avión de combate diseñado para misiones múltiples tales como defensa aérea, reconocimiento y ataque.

Avión de combate que integra aviónica, sensores, armamento y sistemas de misión de última generación que buscan optimizar rendimiento en entornos complejos.

Avión de combate cuya arquitectura centrada en la red y capacidades de fusión de sensores, permiten compartir información en toda la formación táctica, facilitando así la toma de decisiones coordinada y la respuesta ante amenazas.

BRASIL COMO EL PAÍS SUDAMERICANO QUE TAMBIÉN RESALTA DEBIDO A PODERÍO NAVAL

La mayoría de gobiernos a nivel mundial poseen una estructura basada en la soberanía y defensa territorial que gracias a importante equipamiento y buques de guerra insignia, figuran en clasificaciones internacionales como la elaborada por Global Firepower (GFP) que evalúa capacidades militares de más de 100 países.

Tras publicación de ranking 2026, la Brasil hoy gobernada por Lula da Silva resalta por ubicarse en el puesto 15 de las naciones consideradas como potencia militar, mientras que con respecto a la cantidad de submarinos figura en el Top 30 junto a Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, entre otros.

Considerando un puntaje de 0,2374 siendo 0,0000 la perfección máxima según lo precisa el GFP, la Marina de dicho país sudamericano ocupa esa ubicación en el listado de las fuerzas navales más importantes del mundo, mientras que sobre todo sus 4 submarinos, la potencian situándola en el vigésimo quinto lugar por delante de Chile y Perú.

De acuerdo a la información compartida por el portal especializado referido, el poderío marítimo que ejerce el país gobernado por Lula da Silva, comprende actualmente además de 8 fragatas, también 4 guerra de minas, 1 helicóptero, y 22 buques de patrullaje.