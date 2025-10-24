Ambientalmente, y con la finalidad de reducir los montos a cancelar de manera mensual en servicios básicos, el ahorro de luz resulta prioritario al momento de tomar decisiones cotidianas llevando a cabo tareas tan prácticas como desconectar electrodomésticos. En ese sentido, hoy vamos a referirnos a tanto la freidora de aire como el horno eléctrico que si bien nos brindan beneficios en cuanto a cocinar alimentos se refiere, pueden llegar también a consumir mayor energía, y por ende terminar impactando en los gastos mensuales realizados.
CONOCE SI LA FREIDORA DE AIRE O EL HORNO CONSUME MAYOR ENERGÍA E IMPACTA EN EL AHORRO DE LUZ
La vida cotidiana nos lleva a alimentarnos haciendo uso de manera indispensable de electrodomésticos que si bien nos facilitan la realización de diversas actividades en la cocina, también podrían terminar generando el pago de altos montos por concepto de servicios básicos.
En esta oportunidad, vamos a referirnos a dos de los cuales presentan características similares, pero asimismo marcadas diferencias que originan que tanto la freidora de aire como el horno eléctrico, llamen la atención debido al consumo de energía diario.
Al respecto, Endesa precisa que la potencia del Air Fryer oscila entre los 800 y 2.000 vatios, mientras el otro equipo alcanza hasta los 5 mil ya que calienta un volumen mayor, y por ende termina necesitando mayor tiempo para mantener la temperatura de los alimentos cocinados.
Con respecto al funcionamiento de la freidora de aire, resulta importante precisar que éste se basa en una resistencia eléctrica cuyo ventilador busca distribuir la corriente de forma uniforme e internamente, y de esa forma ofrecernos esa alternativa saludable que muchos requieren debido a no necesitarse el uso de aceite.
¿QUÉ ELECTRODOMÉSTICO CONSUME MÁS ENERGÍA EN EL HOGAR, SEGÚN HIDRANDINA?
Los hogares del mundo hoy cuentan con aparatos, máquinas o utensilios que son necesarios para preparar comidas, por ejemplo, siendo algunos los mismos que generan mayor gasto reflejado en montos pagados cada cierta cantidad de días.
Con respecto al ahorro energético de manera puntual, el Hidrandina como empresa de distribución eléctrica adscrita al Ministerio de Energía y Minas (Minem), hoy llama la atención revelando que el electrodoméstico causante de incremento monetario en recibo de luz mensual, es la cocina eléctrica porque demanda “hasta 4.500 watts para su funcionamiento”.
Junto a lo expuesto, la información brindada por dicha entidad de Gobierno, también recomienda dejar de utilizarlo, y restringirlo para evitar mayores gastos, siendo la ducha eléctrica (3.700 watts), el horno microondas (1.000 watts), la termoeléctrica (1.200 watts) y la secadora de cabello (1.000 watts), otros de los artefactos cuyo consumo debemos terminar regulando si necesitamos emplearlo.
ESTE APARATO ELECTRÓNICO CONSUME MAYOR ENERGÍA SI SE ENCUENTRA APAGADO COMO EQUIPO, PERO NO DESENCHUFADO
De manera hasta inconsciente, muchas veces solemos dejar enchufado durante varias horas los aparatos que finalmente pueden repercutir negativamente en el recibo de luz haciéndonos pagar montos exorbitantes, y también perjudicar al medio ambiente mediante un consumo de energía cuyos valores en equipos portátiles, sobre todo, ponen en evidencia la dimensión del error que estaríamos cometiendo, según datos proporcionados por el Ministerio del Ambiente (Minam) peruano.
Por ejemplo, y tomando en cuenta el uso cotidiano de los más requeridos electrodomésticos en el hogar, un listado compartido por la entidad gubernamental como parte de la campaña llamada “Salva al Mundo”, revela que entre un total de 12 artefactos, máquinas o dispositivos, la Computadora Notebook, más conocida como laptop, resalta por la cantidad de voltios consumidos cuando no es desconectada mientras está en desuso.
En ese sentido, dicho aparato electrónico de acuerdo a información del Minam, alcanza los 8.9 voltios estando apagada y a la vez enchufada, superando así hasta el televisor que gasta 2.88 y también a los LCD de pantalla de cristal líquido con un 1,13.
Cabe destacar además, que el ahorro energético como tal es una práctica que debería volverse en todo un hábito para los usuarios de equipos, electrodomésticos u otras máquinas necesarias en la cotidianidad, pero que si los descuidamos, también, podrían afectar a nuestro bolsillo.