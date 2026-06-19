Por Redacción EC

Como todos los años, cada tercer domingo de junio se celebra una de las fechas más esperadas por miles de personas en el mundo: el Día del Padre, donde las familias se reúnen para expresarle su amor y agasajarlos con una variedad de regalos, presentación musical o actoral, entre otros. De hecho, en la actualidad, muchos aprovechan este día para tomar conciencia por todas las cosas y sacrificios que realizan los verdaderos papás, quienes buscan sacar adelante a sus familias, a pesar de las adversidades. En ese sentido, diversas plataformas han compartido una serie de películas en estreno para que disfruten de un fin de semana con los seres queridos, ya sea en casa o en el cine. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.