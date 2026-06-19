Como todos los años, cada tercer domingo de junio se celebra una de las fechas más esperadas por miles de personas en el mundo: el Día del Padre, donde las familias se reúnen para expresarle su amor y agasajarlos con una variedad de regalos, presentación musical o actoral, entre otros. De hecho, en la actualidad, muchos aprovechan este día para tomar conciencia por todas las cosas y sacrificios que realizan los verdaderos papás, quienes buscan sacar adelante a sus familias, a pesar de las adversidades. En ese sentido, diversas plataformas han compartido una serie de películas en estreno para que disfruten de un fin de semana con los seres queridos, ya sea en casa o en el cine. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ PELÍCULAS VER EN EL DÍA DEL PADRE 2026?

El Día del Padre es una de las celebraciones más esperadas en el año y el mundo, en la que muchas familias se reúnen para agasajar a los padres. En esta oportunidad, en el Perú la efeméride se celebrará este domingo 21 de junio, por lo que se espera una gran afluencia de personas en restaurantes, centros comerciales, parques y otros establecimientos para festejar la fecha con los seres queridos. Sin embargo, otro de los planes que ha captado la atención de muchas personas es acudir al cine para disfrutar de los mejores estrenos en cartelera, entre los que destacan thrillers de ciencia ficción y clásicos animados para todas las edades, lo que convierte en un día ideal. Así, a continuación, te presentamos, compartido por TV Azteca, las tres películas que son un éxito en taquilla:

Amos del Universo (Masters of the Universe) : Más que una película de superhéroes, esta película narra el regreso del príncipe Adam a su planeta después de 15 años de ausencia, donde deberá asumir su destino y enfrentarse al temible Skeletor.

: Más que una película de superhéroes, esta película narra el regreso del príncipe Adam a su planeta después de 15 años de ausencia, donde deberá asumir su destino y enfrentarse al temible Skeletor. Toy Story 5 : Esta nueva entrega presenta a LilyPad, una tableta que amenaza con reemplazar a los juguetes tradicionales. Ante ello, Buzz y sus amigos recurren a Woody para emprender una misión que los llevará a enfrentar el avance de la tecnología.

: Esta nueva entrega presenta a LilyPad, una tableta que amenaza con reemplazar a los juguetes tradicionales. Ante ello, Buzz y sus amigos recurren a Woody para emprender una misión que los llevará a enfrentar el avance de la tecnología. El Día de la Revelación (Disclosure Day): Esta producción dirigida por Steven Spielberg explora un escenario en el que una filtración masiva revela evidencias de visitas extraterrestres ocultadas durante años por gobiernos y empresas privadas, una premisa que plantea una visión intrigante y cercana a la realidad.

FRASES CORTAS PARA DEDICAR EN EL DÍA DEL PADRE