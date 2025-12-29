Desde tiempos antiguos, el ser humano ha buscado acercarse a lo espiritual y garantizar un futuro lleno de prosperidad. Los rituales y las creencias han formado parte de esta búsqueda a lo largo de la historia. Durante la víspera de Año Nuevo, muchas culturas practican tradiciones que trascienden lo meramente festivo. Entre ellas se encuentra la costumbre de comer lentejas y arroz. ¿Qué representan estos alimentos dentro del imaginario popular? ¿Qué cualidades se les atribuyen para atraer abundancia y bienestar económico? A continuación, te revelamos el significado detrás de esta ancestral práctica.

Lentejas y arroz en Año Nuevo: descubre el significado de esta cábala

La costumbre de comer lentejas y arroz en la víspera de Año Nuevo tiene raíces muy antiguas y se basa en la creencia de que estos alimentos atraen prosperidad y buena suerte. Tanto en culturas orientales como occidentales, estas legumbres y cereales forman parte de rituales destinados a garantizar abundancia y bienestar en el año que comienza.

Las lentejas, por su pequeño tamaño y su capacidad de multiplicarse, se han convertido en un símbolo de riqueza. Según la tradición, al igual que estas semillas se transforman en una cosecha abundante, la fortuna de quienes las consumen también se incrementará.

Las lentejas representan prosperidad y abundancia. Puedes comer una cucharada o plato de lentejas; o incluso colocarlas en los lugares donde suele haber dinero (ropa, billetera, etc) para atraer la buena suerte el año entrante. (Foto: Freepik)

Por su parte, el arroz, alimento fundamental en la alimentación de millones de personas a nivel global, representa fertilidad y desarrollo. Incluirlo en las celebraciones de Año Nuevo es una tradición presente en diversas culturas, ya que se considera que su consumo favorece la llegada de abundancia y el crecimiento económico durante el año que inicia.

¿Qué ritual se realiza con lenteja y arroz?

La periodista Rosa María Cifuentes compartió en su canal de YouTube una serie de rituales para atraer la abundancia en el año que comienza.

Uno de los más llamativos es la llamada “guerra de lentejas”, una tradición que involucra a toda la familia. Según Cifuentes, momentos antes de la medianoche, se debe abrir una bolsa de lentejas y lanzarlas al aire, mientras se expresan deseos de prosperidad. Estas legumbres deben permanecer en el suelo hasta el 2 de enero, día en que se recogen para simbolizar la cosecha de los frutos del nuevo año.

Además de la “guerra de lentejas”, la experta sugiere otros rituales para atraer la buena fortuna. Uno de ellos consiste en colocar arroz y lentejas en las esquinas de la mesa donde se celebra la llegada del Año Nuevo. Según la especialista, estos alimentos, junto con el trigo, pueden guardarse en un saquito dorado durante toda la noche para potenciar su efecto.

Frases de Fin de Año 2026: saludos, mensajes y más para compartir en Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok y más

Al comenzar un nuevo año, todos buscan transmitir deseos de prosperidad y felicidad a sus seres queridos. Con nuestras frases, podrás enviar saludos llenos de éxito y buenos augurios para tus familiares y amigos en 2026.

No dejes pasar la oportunidad de mandar un mensaje de Feliz Año a quienes más quieres. A continuación, te ofrecemos nuestra selección de frases de Año Nuevo 2026, para que tus saludos sean originales, creativos y llenos de buena energía para iniciar el año con el pie derecho.

Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino, y tu felicidad mi mejor deseo.

La culpa de que la Navidad sea tan sumamente mágica la tienen personas como tú, que haces que todo sea muchísimo más especial.

Mi deseo… Que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que pudiste imaginar.

Espero que esta Navidad tu corazón se ilumine cuando te acuerdes de los que ya no están aquí. Ten por seguro que ellos siempre vivirán dentro de ti...

Que la magia del Año Nuevo ilumine tu vida llenando tu corazón de amor y felicidad.

Que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar. ¡Feliz Navidad!

Me acabo de cruzar con la Navidad y le he pedido que pase por tu casa con un saco lleno de salud y amor para este nuevo año.

En este nuevo capítulo de la vida, deseo que tus días se llenen de risas, alegrías, aprendizajes y nuevas aventuras. ¡Feliz Año Nuevo!

¡Feliz y bendecido Año Nuevo para todos! Que como mínimo, sean tan felices como este año, y que encuentren siempre alegría en su camino.

VIDEO RECOMENDADO