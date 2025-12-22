Restan solo unas horas para dar paso a la Nochebuena y celebrar la llegada de la esperada Navidad, una festividad especial que suele compartirse en familia. Además del tradicional intercambio de obsequios, la velada se acompaña de una cena característica de esta fecha. En ese contexto, el panetón y el chocolate ocupan un lugar central en la mesa. A continuación, te explicamos cuál es la manera adecuada de consumirlos, de acuerdo con las recomendaciones de etiqueta de María Teresa Braschi.

¿Lo estás haciendo bien? Maritere explica cómo comer panetón y tomar chocolate | VIDEO

-No utilices la cucharita para probar el chocolate

-Tampoco debes absorber el chocolate

-No hacer gestos si te quemas con el chocolate caliente

-Evitar despedazar el panetón para mojarlo en el chocolate

-Tampoco te pongas una parte del panetón en la boca y procedas a beber un sorbo del chocolate

-Tómalo en una temperatura prudente para tu paladar

Navidad 2025 en Perú: descubre el día exacto y empieza a planear tu celebración

En 2025, la víspera de Navidad, conocida como Nochebuena, se celebrará el miércoles 24 de diciembre. Al día siguiente, jueves 25 de diciembre, se conmemorará oficialmente el nacimiento de Jesucristo, fecha que es feriado y en la que gran parte de actividades comerciales y laborales se suspenden o reducen.

¿Por qué Navidad es una fecha importante para los peruanos?

Esta festividad tiene un fuerte componente religioso y cultural en el país. Las familias suelen reunirse para compartir la cena, entonar villancicos y agradecer por lo vivido durante el año, en un ambiente marcado por la fe, la solidaridad y el fortalecimiento de los lazos familiares.

Tradiciones de Nochebuena

Preparación de platos tradicionales para la cena familiar.

Armado del nacimiento y colocación del Niño Jesús a la medianoche.

Intercambio de regalos y mensajes de buenos deseos.

Cánticos navideños y momentos de oración.

VIDEO RECOMENDADO