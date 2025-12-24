Durante generaciones, canciones navideñas como “El burrito sabanero” o “Campanas sobre campana” han acompañado las celebraciones decembrinas, evocando escenas llenas de tradición, ilusión y espíritu festivo. Sin embargo, los sonidos de la Navidad se han ido renovando con el paso del tiempo, incorporando temas modernos que se suman a los clásicos de siempre. Hoy en día, la música navideña ofrece un repertorio variado que invita tanto a recordar como a disfrutar. ¿Te interesa conocer cuáles son las 10 canciones imprescindibles para animar tu lista musical de esta Navidad? En el siguiente artículo te lo contamos.

En esta lista encontrarás desde el icónico “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey hasta clásicos como “Last Christmas” de Wham! y “Rockin’ Around The Christmas Tree” de Brenda Lee, pasando por nuevos éxitos como “Santa Tell Me” de Ariana Grande.

1. All I Want for Christmas Is You | María Carey

Este himno navideño contemporáneo es prácticamente imposible de escapar durante la temporada. Su ritmo pegajoso y la voz poderosa de Mariah la han convertido en un fenómeno global, reinando en las listas de popularidad año tras año.

2. Last Christmas | Wham!

Un clásico de la nostalgia navideña. Esta canción habla de un amor perdido durante las fiestas, creando una atmósfera melancólica pero a la vez esperanzadora.

3. Santa Tell Me | Ariana Grande

Un toque pop moderno a la música navideña. Ariana Grande le da su propio giro a esta canción, con su potente voz y un ritmo más actual.

4. Rockin’ Around The Christmas Tree | Brenda Lee

Una de las canciones más enérgicas de la lista. Su ritmo rápido y alegre invita a bailar y disfrutar del espíritu festivo.

5. It’s Beginning to Look a Lot like Christmas | Michael Bublé

La voz suave y sofisticada de Michael Bublé le da un toque especial a este clásico. La canción describe la emoción de ver cómo la ciudad se prepara para la Navidad.

6. Jingle Bell Rock | Bobby Helms

Otro clásico lleno de energía. Su ritmo rock and roll la convierte en una opción perfecta para animar cualquier fiesta navideña.

7. It’s the Most Wonderful Time of the Year | Andy Williams

Una canción que captura a la perfección la alegría y la emoción de la temporada navideña. La voz cálida de Andy Williams le da un toque clásico y sentimental.

8. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! | Dean Martin

Una canción relajante y nostálgica que evoca imágenes de una nevada suave y una cálida noche de Navidad.

9. Underneath the Tree | Kelly Clarkson

Una canción más reciente que transmite la emoción de la Navidad y la alegría de estar rodeado de seres queridos.

10. Sleigh Ride | The Ronettes

Una canción llena de ritmo y energía que invita a imaginar un emocionante paseo en trineo por un paisaje nevado.

¿POR QUÉ LA NAVIDAD SE CELEBRA EL 25 DE DICIEMBRE?

La Navidad se celebra para conmemorar el nacimiento de Jesús de Nazareth. Si bien el día 25 de diciembre fue establecido por los líderes de la Iglesia cristiana que se basaron en los evangelios de San Lucas y San Mateo, cabe señalar que en ninguno de los textos sagrados especifica que la fecha exacta del nacimiento de Jesucristo haya sido en la fecha mencionada. Teniendo esto en cuenta, existen varios orígenes por los cuales la Navidad se celebra el 25 de diciembre a nivel mundial.

1. ORIGEN PAGANO

Antiguamente, cada 25 de diciembre se celebraba el nacimiento del Sol como dios durante el solsticio de invierno. La iglesia católica adaptó esta fecha durante el siglo III d.C. para celebrar la Navidad con la finalidad de generar la conversión de los pueblos paganos.

2. CELEBRACIONES ROMANAS

Los romanos festejaban una fiesta denominada Saturnalia, la cual consistía en honrar al dios Saturno, representante del solsticio de invierno. En esta celebración se realizaban actividades con desmesura y se invertía el orden social establecido. Es decir, no se castigaban los excesos ya que las cortes de justicia quedaban cerradas y se llevaban a cabo intercambios de regalos pequeños, similares a las tradiciones actuales de los intercambios de regalos en las familias y trabajos.

Las celebraciones de Saturno durante la semana del solsticio de invierno alcazaban su punto máximo precisamente el 25 de diciembre. En el año 350, el papa Julio I solicitó que el nacimiento de Jesús se celebre en esta fecha, con el objetivo de integrar a los romanos al cristianismo sin que sientan la obligación de abandonar su festividad tradicional. Sin embargo, esta decisión recién se tomó en el año 354 por el papa Liberio.

3. INFLUENCIA DE JUAN CRISÓSTOMO

Juan Crisóstomo fue un obispo de Constantinopla que contribuyó a convertir a la capital en un patriarcado de la Iglesia. En el año 386, invoco a la comunidad de Antioquía a celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, a pesar de que en esta fecha ya se festejaba desde hace 10 años atrás, según recoge unComo.

