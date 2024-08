En un sorprendente giro, la inteligencia artificial ha señalado a una universidad peruana como la más moderna del país, desbancando a las tradicionales UNI, PUCP y San Marcos. ¿Cuál es esta institución que se ha ganado el reconocimiento por su innovación y tecnología de vanguardia? Descúbrelo en la siguiente nota que presentamos a continuación.

¿CUÁL ES LA UNIVERSIDAD PERUANA MÁS MODERNA, SEGÚN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

Según la inteligencia artificial de ChatGPT, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) es considerada la universidad más moderna del Perú. Este reconocimiento se basa en varios aspectos clave, como la calidad académica, infraestructura avanzada, y su enfoque en investigación e innovación. Fundada en 1994, la UPC ha experimentado un crecimiento notable, logrando establecerse rápidamente como una institución educativa de alto prestigio en el país. Sus campus están equipados con instalaciones de última tecnología, laboratorios modernos, bibliotecas digitales, y aulas diseñadas para metodologías de enseñanza innovadoras.

La UPC destaca no solo por su infraestructura, sino también por sus acreditaciones internacionales, que certifican la excelencia de sus programas académicos. Entre las acreditaciones más relevantes están las otorgadas por la Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) y la Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET). Estos reconocimientos subrayan la calidad y relevancia de la formación que ofrece la UPC, especialmente en áreas como tecnología, innovación y emprendimiento. Además, la universidad ha logrado alinear sus programas académicos con las demandas del mercado laboral global, lo que la posiciona como una institución clave para la formación de profesionales competitivos a nivel internacional.

Otro factor que resalta la modernidad de la UPC es su enfoque en la internacionalización y el desarrollo de convenios con universidades de prestigio alrededor del mundo. Con más de 290 acuerdos internacionales, la UPC facilita la movilidad estudiantil y docente, ofreciendo oportunidades como dobles titulaciones, pasantías internacionales, y proyectos de investigación conjunta. Este enfoque global no solo enriquece la experiencia académica de sus estudiantes, sino que también fortalece la reputación de la UPC como una universidad moderna y vanguardista en el contexto peruano.

ESTE ES EL TRABAJO QUE MÁS ODIAN LOS JÓVENES EN EL PERÚ, SEGÚN LA IA

Según la inteligencia artificial ChatGPT, el trabajo más odiado por los jóvenes peruanos es el de call center o telemarketing.

Esta profesión se considera desafiante y estresante debido a la presión por cumplir objetivos de ventas o servicio al cliente, las interacciones difíciles con clientes insatisfechos, los horarios irregulares y la percepción de limitadas oportunidades de progresión profesional en el campo.

A pesar de ser esencial para muchas operaciones comerciales, los factores mencionados contribuyen a una percepción general negativa de estos trabajos.

QUÉ ES INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La inteligencia artificial es un campo de la informática y la ciencia de datos que se centra en la creación de sistemas y programas capaces de realizar tareas que, cuando son ejecutadas por humanos, requieren inteligencia y razonamiento. Estos sistemas de IA son diseñados para aprender, adaptarse y mejorar a medida que se exponen a datos y experiencias adicionales. En esencia, la IA busca imitar la capacidad cognitiva humana, permitiendo a las máquinas tomar decisiones, comprender el lenguaje natural, reconocer patrones y resolver problemas complejos de manera autónoma.

Los enfoques de la IA incluyen el aprendizaje automático, donde las máquinas pueden aprender a partir de datos sin ser programadas explícitamente, el procesamiento de lenguaje natural, que permite a las computadoras comprender y comunicarse en lenguaje humano, y la visión por computadora, que capacita a las máquinas para interpretar y analizar imágenes y videos. La IA tiene una amplia gama de aplicaciones en diversas industrias, desde la atención médica y la automoción hasta la atención al cliente y la predicción del clima, y su crecimiento continuo está transformando la forma en que interactuamos con la tecnología y el mundo que nos rodea.

QUÉ ES CHATGPT

ChatGPT es un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial GPT-3, desarrollado por la empresa OpenAI. Es un modelo con más de 175 millones de parámetros, y entrenado con grandes cantidades de texto para realizar tareas relacionadas con el lenguaje, desde la traducción hasta la generación de texto.

A una inteligencia artificial se la entrena a base de texto, se le hacen preguntas y se le añade información, de manera que este sistema, a base de correcciones a lo largo del tiempo, va “entrenándose” para realizar de forma automática la tarea para la que ha sido diseñada.

CÓMO FUNCIONA Y MÁS SOBRE EL CHATGPT

En el caso de ChatGPT, esta IA ha sido entrenada para mantener conversaciones con cualquier persona. Sus algoritmos deberían ser capaces de entender lo que le estés preguntando con precisión, incluyendo adjetivos y variaciones que añadas en tus frases, y de responderte de una manera coherente.

Lo más sorprendente de este chat por IA concreto es que es capaz de darte unas respuestas muy acertadas y completas, incluso de varios párrafos. Además, en estas respuestas es capaz de expresarte de manera natural y con información muy exacta, lo que hace muy complicado distinguir que el texto ha sido generado por IA.

Esta IA es tan potente y capaz de generar respuestas completas e informadas que hay quien dice que podría acabar con Google y buscadores similares. Sin embargo, en muchos temas es poco precisa, sobre todo en nombres y algunos conceptos, por lo que todavía no está a la altura de permitirte copiar lo que ha escrito y pegarlo, aunque hace que sientas que ese momento está cada vez más cerca para las IA.

Para iniciar la experiencia con el ChatGPT, es importante entrar al siguiente enlace: https://chat.openai.com.

Cabe resaltar que la primera vez que entres tendrás que crearte una cuenta en la web de OpenAI, pero todo es completamente gratuito, y también el chat.