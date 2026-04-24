Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, además de ser considerado como un miembro más de la familia. Por ese motivo, son miles los hogares peruanos que tienen a uno. Sin embargo, ¿alguna vez te preguntaste por qué estas mascotas les ladran a unas personas y a otras no? Estos animales forman parte del día a día en muchos hogares y suelen acompañar distintas rutinas familiares. Su presencia se ha vuelto habitual en espacios urbanos y rurales, adaptándose a diferentes estilos de vida. A lo largo del tiempo, han desarrollado un fuerte vínculo con las personas, convirtiéndose en compañeros constantes. Además, su interacción con el entorno los hace especialmente atentos a todo lo que sucede a su alrededor. Por ello, su comportamiento es seguido con interés por quienes conviven con ellos a diario. Te contamos todo lo que debes saber en la siguiente nota.

Revelan por qué los perros “eligen” a quién ladrar: la respuesta sorprende

Según Felipe Vázquez Montoto, veterinario español del Centro CatDog, en conversación con el portal de cuidado animal ‘Wamiz’, “a los perros les ocurre lo mismo que a las personas. Hay gente que te cae mejor y otra que te cae peor. Pues a ellos igual. A los perros hay personas que no les resultan simpáticas, por así decirlo”.

Asimismo, Vázquez mencionó que los perros se basan en cierto patrones para determinar si le agrada o no una persona: “¿Que por qué lo hace? Pues puede obedecer a olores, a la forma de andar, a la forma de expresar de las personas, a su expresión corporal…”.

¿Qué más dijo el veterinario sobre la razón por la que los perros ladran?

Además, dicho especialista hizo hincapié en una característica que también influye para que un perro le ladre a alguien. “Los perros tienden a ser muy territoriales y muchas veces simplemente ladran a personas que no conocen, sobre todo cuando invaden su espacio de seguridad, por así llamarlo”, explicó.

También hay que tener en cuenta que sus ladridos agresivos pueden basarse en alguna experiencia traumática o poco agradable con una determinada persona.

Cabe resaltar que el ladrido es la forma que tiene este tipo de animales para expresarse y comunicarse, tanto con otros perros como con los mismos seres humanos.

Fuente: Diario El Tiempo de Colombia

Tener un perro o gato puede hacer tu vida más larga y placentera: estos son los beneficios que te brindan su compañía

Como el ‘mejor amigo del hombre’ suelen llamar a un perro e identificarlo así por la grata compañía que representa desde hace miles años, mientras ocurre algo similar con los gatos, siendo ambos hoy los protagonistas de diversos estudios científicos que destacan la importancia de tener alguno dentro de casa.

En ese sentido, organizaciones estadounidenses como la American Heart Association (AHA), máximo referente científico en materia de cardiología, refieren que tener una mascota ayuda a mantenerte saludable, proporcionándote tanto alivio del estrés como reducción de la presión arterial.

Asimismo, un perro sobre todo te brinda bienestar a nivel general, mientras aumenta nuestra felicidad, y también su compañía e interacción te brinda mejoría de la función autonómica, coinciden en revelar diversos estudios.

Con respecto al desarrollo de actividades saludables, la AHA aconseja que salgamos a pasear con ellos, organicemos picnics que fortalezcan el vínculo, caminemos mucho, y en líneas generales tratemos de ejercitarnos para prevenir enfermedades cardiovasculares.