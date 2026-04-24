Por Redacción EC

Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, además de ser considerado como un miembro más de la familia. Por ese motivo, son miles los hogares peruanos que tienen a uno. Sin embargo, ¿alguna vez te preguntaste por qué estas mascotas les ladran a unas personas y a otras no? Estos animales forman parte del día a día en muchos hogares y suelen acompañar distintas rutinas familiares. Su presencia se ha vuelto habitual en espacios urbanos y rurales, adaptándose a diferentes estilos de vida. A lo largo del tiempo, han desarrollado un fuerte vínculo con las personas, convirtiéndose en compañeros constantes. Además, su interacción con el entorno los hace especialmente atentos a todo lo que sucede a su alrededor. Por ello, su comportamiento es seguido con interés por quienes conviven con ellos a diario. Te contamos todo lo que debes saber en la siguiente nota.