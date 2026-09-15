Un nuevo comercial protagonizado por Sydney Sweeney se ha apoderado de las tendencias globales y del debate público en plataformas digitales. La actriz estadounidense volvió a colocar su nombre en el centro de la escena mediática tras encabezar la nueva campaña publicitaria de la plataforma de apuestas y predicciones deportivas Novig.

El material audiovisual, titulado “Just Sports” (Solo Deportes), muestra a la estrella en distintas secuencias con poca o ninguna ropa, cubriéndose únicamente con balones de fútbol americano, básquetbol y otros implementos deportivos. La propuesta no tardó en generar opiniones divididas en internet, abriendo una profunda discusión.

¿De qué trata la campaña publicitaria de Sydney Sweeney para Novig?

La premisa central de la campaña publicitaria busca posicionar a Novig como un mercado de predicción dedicado de forma exclusiva a eventos deportivos, diferenciándose de competidores que permiten operar sobre política o sucesos internacionales. En el spot, Sweeney interactúa con equipamiento de diversas disciplinas mientras pronuncia frases directas para interpelar a la audiencia.

“¿Crees que sabes de deportes? Demuéstralo. Novig es solo deportes. Así que quisieron mostrar solo deportes”, afirma la intérprete en el video. Con una combinación de humor e ironía, el anuncio utiliza la figura de la actriz para llamar la atención de los usuarios y enfatizar el mensaje comercial de la aplicación.

El rol de la actriz: De imagen publicitaria a socia estratégica

Más allá de actuar en el spot promocional, la implicación de Sydney Sweeney con la marca abarca un acuerdo financiero y creativo de mayor escala. La protagonista de exitosas producciones de Hollywood se incorporó oficialmente como socia estratégica e inversionista (accionista) de la compañía de apuestas.

Según ejecutivos de la firma, Sweeney participó activamente en el proceso creativo y en el diseño del mensaje comercial. La estrategia no solo pretende captar al público aficionado a los deportes, sino también aprovechar el enorme alcance mediático de la estrella para maximizar la visibilidad del producto en un mercado altamente competitivo.

La ola de reacciones y críticas de atletas internacionales

Tras el lanzamiento del anuncio, la respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Numerosas atletas olímpicas y deportistas de alto rendimiento expresaron su molestia de manera pública, señalando que la pieza gráfica y audiovisual perpetúa la hipersexualización de las mujeres en el ámbito deportivo.

Ariarne Titmus (Natación): La tetracampeona olímpica australiana calificó el aviso como una falta de respeto hacia las atletas, cuestionando que se continúe monetizando el cuerpo femenino para promocionar productos vinculados al deporte.

La tetracampeona olímpica australiana calificó el aviso como una falta de respeto hacia las atletas, cuestionando que se continúe monetizando el cuerpo femenino para promocionar productos vinculados al deporte. Amy Hunt (Atletismo): La velocista británica envió un mensaje directo a la actriz en entrevistas posteriores a sus competencias, manifestando que el deporte femenino real está representado por la fuerza, el esfuerzo, el sudor y la dedicación, y no por una imagen estetizada o glamurosa.

La velocista británica envió un mensaje directo a la actriz en entrevistas posteriores a sus competencias, manifestando que el deporte femenino real está representado por la fuerza, el esfuerzo, el sudor y la dedicación, y no por una imagen estetizada o glamurosa. Gracie Kramer (Gimnasia): La exgimnasta estadounidense impulsó en redes una iniciativa bajo la consigna “Así se ve una mujer en el deporte”, compartiendo imágenes de entrenamientos reales para contrastar con la visión comercial del anuncio.

El argumento principal de las críticas radica en que utilizar la sensualidad de una celebridad para vender apuestas deportivas reduce el trabajo de las deportistas a una mera cuestión estética, dificultando el avance en la igualdad de género dentro de la industria.

La respuesta de Sydney Sweeney ante el debate público

Frente a la escala que tomó la controversia en plataformas digitales, Sydney Sweeney optó por fijar su postura a través de sus canales oficiales. En lugar de emitir un comunicado tradicional, la celebridad compartió en sus historias de Instagram una recopilación de portadas históricas de la edición “Body Issue” de la revista ESPN.

(Foto: Sydney Sweeney Instagram)

En dichas publicaciones, figuras consagradas del deporte mundial como Serena Williams, Ronda Rousey, Megan Rapinoe y Karl-Anthony Towns han posado al desnudo para retratar la fuerza, la diversidad y la fisionomía de los cuerpos atletas de élite. Con esta acción, la actriz buscó respaldar el concepto estético del anuncio y argumentar que la exposición del cuerpo en contextos deportivos no es un recurso ajeno a la cultura popular ni al profesionalismo.

El impacto en la estrategia de marketing y tendencias en redes

A pesar de las severas posturas en contra, la campaña publicitaria ha cumplido uno de sus objetivos principales: generar un impacto masivo en la audiencia global. En pocas horas, el video acumuló millones de reproducciones y likes en X (anteriormente Twitter) e Instagram, posicionando a Novig entre las aplicaciones más comentadas del sector.

Especialistas en marketing digital señalan que la controversia ha generado un nivel de alcance orgánico extraordinario, demostrando una vez más la efectividad del concepto provocador para captar la atención de los consumidores en la era de las redes sociales. La pieza reafirma la vigencia de Sydney Sweeney como un ícono de la cultura pop capaz de mover la conversación mediática global con cada uno de sus proyectos comerciales.