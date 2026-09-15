icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Hace unos días, Sydney Sweeney protagonizó desnuda un anuncio para Novig, una plataforma de apuestas y predicciones deportivas, en el que cubre su cuerpo con balones, raquetas y aros de básquetbol. La pieza, de menos de un minuto, generó un rechazo inmediato entre decenas de atletas olímpicas y profesionales, que respondieron en redes sociales con videos de sus propios entrenamientos y competencias. El contraste entre ambas imágenes se viralizó en horas y se convirtió en una de las polémicas deportivas más comentadas de las últimas semanas.

VIDEO RECOMENDADO

Actor que trabajó con Ozuna en polémica película explica cómo el cantante incursionó en el cine para adultos. Video: Instagram
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.