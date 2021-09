Desde marzo 2020, la pandemia de coronavirus condicionó a que buena parte del mundo realizara compras online, se dio un ‘boom’ del e-commerce con un aumento del 120%. A la par de este auge, la ciberseguridad se volvió también indispensable, ya que muchos hackers aprovecharon el flujo de internautas para ejecutar fraudes y robar información, entre otras cosas.

“A raíz de ello, muchas empresas han desarrollado estrategias digitales, esforzándose por mejorar la experiencia del consumidor online mientras implementaron medidas de seguridad y prevención del fraude, que proteja la información personal al momento de la transacción”, señaló Juan Carlos Venturo, Country Manager de Experian Perú.

Además, las empresas siguen invirtiendo en tecnología y soluciones para asegurarse de que las experiencias en línea sean más seguras, tal y como lo confirma Reporte global de Fraude e Identidad 2021 de Experian.

Esta tendencia resulta alentadora, ya que a corto plazo —según informó Experian— los ataques de fraude se incrementarán significativamente en el corto plazo. Hasta el momento, se han identificado al menos tres tipos de fraude como los más comunes en Internet:

1. Phishing, Vishing o Smishing

Este es uno de los tipos de ataque más frecuentes y quizás el más peligroso. El hacker roba la identidad del usuario haciéndose pasar por una empresa de confianza mediante un correo electrónico, mensaje SMS o una llamada telefónica. Al obtener los datos sufije tes, el hacker puede incluso llegar a hacer transacciones bancarias a nombre del usuario.

Por ello es importante estar atentos a qué datos estamos dando, dónde los estamos proporcionando y si es posible verificar que se trata de una llamada, correo o página del proveedor o que es un fraude. No des tus datos o los de alguna otra persona a cualquiera que lo solicite, pide una verificación de parte del interlocutor o en su defecto haz la consulta en la supuesta empresa proveedora.

2. Spyware

Este es un software malicioso que infecta la computadora y otros dispositivos del usuario, para recopilar información sobre la navegación y uso habitual de internet. El spyware ataca incitando a que el usuario realice una descarga, para que una vez realizada proceda a infectar el dispositivo.

Para evitar ser víctima de un spyware, lo mejor es no realizar descargas de sitios no oficiales. También ayuda tener tus equipos actualizados en cuanto a programas y los antivirus en sus versiones mas recientes.

3. Pharming

Este fraude es muy parecido al phishing. Consiste en la manipulación del tráfico de un sitio web para que sea posible el robo de información confidencial. Los usuarios terminan instalando un virus en su dispositivo al entrar en una página falsa.

Para evitarlo, se debe tener cuidado de no visitar sitios web no oficiales, estar atento a cualquier cambio en las webs que frecuentas y no hacer click en enlaces sospechosos. Igualmente, tener el antivirus al día es una excelente forma de evitar este ataque.

VIDEO RECOMENDADO

Una banda criminal encontró aliados en una entidad financiera para poder realizar un fraude cibernético. Delincuentes suplantaron la identidad de una anciana de 70 años para sustraerle de su cuenta de ahorros más de 700 mil dólares. (Fuente: América TV)