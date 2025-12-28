A pocas horas para celebrar la llegada del 2026, muchos peruanos aprovechan estas fechas al máximo para viajar a los destinos más populares del país, como las playas de Paracas o Máncora, así como visitar pueblos en Cusco, Arequipa, Trujillo y Cajamarca. Generalmente, tanto trabajadores del sector público como privado salen de vacaciones, por lo que esperan con mucho entusiasmo estos primeros meses del año para disfrutar de diversas actividades alejadas de la rutina. Sin embargo, otros deberán continuar trabajando y se preguntan cuáles serán los feriados que traerá enero 2026. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTOS FERIADOS EXISTEN EN ENERO 2026?

Según el calendario peruano, la ciudadanía aprovechará 16 feriados nacionales para este 2026, lo cual aplica también para el ámbito educativo con la suspensión de clases, por lo que la mayoría podrá aprovechar para hacer una pausa a su rutina y realizar diferentes actividades. De esta manera, tras el inicio de un nuevo mes, el primer feriado obligatorio será este jueves 1 de enero de 2026, debido a las celebraciones de Año Nuevo. Esto permitirán que los trabajadores peruanos puedan disfrutar de un descanso remunerado y pasar más tiempo en familia.

Sin embargo, eso no es todo, pues, a través del Decreto Supremo n.º 042-2025-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, se estableció que el viernes 2 de enero sea considerado como día no laborable, exclusivamente para el sector público; mientras que el régimen privado estará sujeto a acuerdos entre la empresa y el empleado. Así, estas fechas coincidirán con el sábado 3 y domingo 4 de enero, formándose un feriado largo, principalmente para los trabajadores estatales del país. Cabe mencionar que el próximo día inhábil en el país será aún en abril por Semana Santa.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

En días considerados feriados, el empleado tendrá que descansar y percibir su remuneración habitual. Aunque, normalmente algunos acuerdan trabajar esos días, sin descanso sustitutorio posterior, por lo que tienen derecho a recibir un triple pago. Con respecto a los días no laborables, solo está dirigido exclusivamente a los trabajadores del sector público del país.

Este día es considerado hábil, y a comparación de un feriado, las horas que no se labora deben compensarse en los diez días posteriores, o en la fecha que determine el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades. Mientras en el sector privado, los días no laborables es voluntario, por lo que corresponderá al empleador y los trabajadores acordar la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar, teniendo en cuenta que, si no se llega a un acuerdo, lo decidirá el empleador.